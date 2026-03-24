전남도, 25개 마을서 도시민 영농체험…전남서 살아보기 운영
지역주민과의 교류…농촌문화 체험 가능
2~3개월 농촌 체류 프로그램
전남도가 농촌생활을 체험하는 ‘전남에서 살아보기’ 사업을 올해 25개 마을에서 본격 추진한다. ‘전남에서 살아보기’는 도시민이 2~3개월 동안 농촌에 머물며 영농 활동과 농촌 생활을 체험하고, 지역 주민과 교류하면서 귀농·귀촌 가능성을 확인할 수 있도록 지원하는 체류형 프로그램이다.
참가자에게는 농지·주거 정보 제공과 귀농·귀촌 상담 등 정착 지원 프로그램도 함께 제공된다. 올해 운영 마을은 서류와 현장 평가를 거쳐 전남 17개 시군 25개 마을로 선정됐다. 평가는 기존 운영 실적과 전입률, 프로그램 구성, 전담 인력 확보 여부, 숙소 환경 등을 종합적으로 반영했다.
각 마을에서는 농촌 생활 체험과 주민 교류 활동을 중심으로 지역 특성을 살린 다양한 프로그램을 운영할 예정이다. 이를 통해 도시민이 농촌의 일상과 공동체 문화를 경험하고, 안정적인 정착 가능성을 확인할 수 있도록 지원할 계획이다.
전남도는 프로그램 운영에 앞서 운영마을 관계자를 대상으로 역량 강화 교육을 실시해 사업 추진 방향과 운영 기준, 참여자 관리 및 정착 연계 방안 등을 공유할 예정이다.
‘전남에서 살아보기’ 사업은 2019년 전국 최초로 시작됐으며, 지난해까지 3152명이 참여했고 이 중 532명이 전남으로 전입했다.
최종민 전남도 인구정책과장은 24일 “귀농·귀촌은 삶의 터전을 바꾸는 중요한 결정인 만큼 농촌에 직접 머물며 생활을 경험해보는 과정이 필요하다”며 “전남에서 살아보기 프로그램을 통해 도시민이 전남의 매력을 체험하고 농촌 정착 가능성을 확인하길 기대한다”고 말했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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