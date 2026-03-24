중동발 에너지 불안 속…낙월해상풍력 ‘속도전’
364.8MW 대형 프로젝트, 안정적 공정 진행
전남 영광 앞바다에서 추진 중인 국내 최대 규모(364.8MW) 낙월해상풍력사업이 공정률 70%를 넘기며 순항하고 있다.
명운산업개발과 태국 B.Grimm Power가 공동 추진하는 이번 사업은 2024년 3월 착공 이후 현재 공정률 72.8%를 기록했다. 총 64기의 풍력발전기 중 모노파일 38기, 트랜지션피스 22기, 타워 및 터빈 11기가 설치된 상태다.
겨울철 기상 악화로 공사가 다소 지연됐으나, 3월 들어 공정 속도가 다시 빨라지면서 연내 종합준공 가능성이 커지고 있다.
이미 일부 설비는 상업운전에 들어갔다. 지난해 12월 첫 호기를 시작으로 현재까지 총 5기가 가동 중이며, 발전량과 이용률 모두 예상보다 양호한 수준을 보인다.
이 사업은 국내 해상풍력 설비 규모를 기존 352MW에서 716.8MW로 두 배 이상 확대하는 효과를 낼 것으로 기대된다. 연간 약 25만 가구에 전력을 공급하고, 43만 톤의 탄소배출 저감 효과도 예상된다.
또한, 100여 개 국내 기업이 참여해 해상풍력 공급망 확대에 기여하고 있으며, 지역 주민 대상 이익공유와 발전기금 조성을 통해 지역경제 활성화에도 긍정적 영향을 미칠 전망이다.
사업을 추진 중인 명운산업개발은 이번 프로젝트를 통해 축적한 기술력을 바탕으로 국내 풍력산업 생태계 발전에도 기여하겠다는 계획이다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사