“이란 측 협상 상대는 갈리바프 의장”…이번 주 밴스 부통령과 대좌하나
악시오스 “이번 주 후반 파키스탄에서 회의 추진…미국 밴스, 이란은 갈리바프”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전격적인 협상 타결 가능성을 시사한 가운데, 이란 측 협상 책임자는 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이라는 보도가 나왔다. 갈리바프 의장이 이번 주 파키스탄 이슬라마바드에서 J D 밴스 미국 부통령과 협상할 가능성도 거론된다.
온라인 매체 악시오스는 23일(현지시간) “중재국들은 이번 주 후반쯤 이슬라바마드에서 (미국과 이란의) 회의를 소집하려 하고 있다”며 이란에서는 갈리바프 의장 등이, 미국에서는 밴스 부통령과 악관 중동 특사 스티브 위트코프와 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 참석할 가능성이 있다고 전했다. 앞서 트럼프도 기자들을 만나 “오늘은 전화로 먼저 접촉할 가능성이 크지만 매우 이른 시일 내 직접 만나게 될 것”이라고 밝힌 바 있다. 다만 아직 양쪽의 직접적인 대화는 없었으며, 이집트 등 중재국을 통해 메시지를 주고받으며 회담을 조율 중인 단계다.
갈리바프는 이슬람 혁명수비대(IRGC) 장군 출신으로 새 최고지도자인 모즈타바 하메네이의 측근이다. 현재 이란 권력 구조 내에서 가장 영향력 있는 민간 정치인으로 평가된다. 트럼프가 이란 내 발전소를 폭격하겠다고 위협하자 곧바로 걸프 지역의 에너지 시설을 타격하겠다고 응수한 인사가 갈리바프다.
트럼프도 이날 기자들과 만나 갈리바프를 염두에 둔 듯 “최고지도자는 아니지만 매우 존경받는 리더이자 합리적인 인물과 대화하고 있다”고 밝혔다. 다만 갈리바프는 엑스를 통해 “어떠한 협상도 진행된 바 없다”고 부인했다.
현재 협상은 직접 접촉이 아닌 제3국 중재 방식으로 진행되고 있다. 이집트 파키스탄 튀르키예가 양국 간 메시지를 전달하며 중재 역할을 하고 있다. 한 소식통은 악시오스에 “중재는 진행 중이며 진전을 보이고 있다”며 “논의는 전쟁을 끝내고 모든 미해결 문제를 해결하는 것에 관한 것이다. 조만간 답변을 얻을 수 있기를 희망한다”고 말했다.
다만 이란이 협상 존재 자체를 부인하고 있어 실제 대면 회담 성사 여부는 여전히 불투명하다. 이번 전쟁을 주도한 이스라엘의 입장도 변수다. 이스라엘은 이란에 대한 공세를 지속하겠다는 입장이다. 이날 트럼프와 통화한 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 영상 메시지를 통해 “트럼프 대통령은 이스라엘군과 미군이 거둔 막대한 성과를 지렛대 삼아, 우리의 핵심 이익을 수호하는 합의를 통해 전쟁 목표를 달성할 기회가 있다고 믿고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “우리는 어떤 상황에서도 핵심 이익을 수호할 것이며, 이란과 레바논 헤즈볼라에 대한 타격도 계속하고 있다”고 말했다. 트럼프는 앞서 기자들에게 “이스라엘도 합의 내용에 매우 만족할 것이며, 장기적이고 확실한 평화가 보장될 것”이라고 말했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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