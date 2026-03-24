“이란 측 협상 상대는 갈리바프 의장”…이번 주 밴스 부통령과 대좌하나

악시오스 “이번 주 후반 파키스탄에서 회의 추진…미국 밴스, 이란은 갈리바프”

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 앤드루스 합동기지에서 대통령 전용기 계단을 내려오고 있다. 연합뉴스

파키스탄 이슬라마바드에서 J D 밴스 미국 부통령과 협상할 가능성도 거론된다.

중재국들은 이번 주 후반쯤 이슬라바마드에서 (미국과 이란의) 회의를 소집하려 하고 있다”며 이란에서는 갈리바프 의장 등이, 미국에서는 밴스 부통령과 악관 중동 특사 스티브 위트코프와 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 참석할 가능성이 있다고 전했다. 앞서 트럼프도 기자들을 만나 “오늘은 전화로 먼저 접촉할 가능성이 크지만 매우 이른 시일 내 직접 만나게 될 것”이라고 밝힌 바 있다. 다만 아직 양쪽의 직접적인 대화는 없었으며, 이집트 등 중재국을 통해 메시지를 주고받으며 회담을 조율 중인 단계다.