어둠으로 힐링하는 시대, 눈·목 건강엔 해롭다
[톡톡, 新한방건강법]27
최근 ‘빛 공해’에 따른 트렌드가 대두되고 있다. 아침부터 밤까지 밝은 빛에 노출되고 있는 만큼 어둠으로 힐링을 찾는 움직임이 확산되고 있는 것이다. 일례로 욕실을 어둡게 하고 샤워하는 이른바 ‘다크 샤워’가 최근 소셜미디어를 통해 유행 중이다. 샤워하는 동안 빛에 노출되는 것을 제한하면 수면의 질이 향상된다는 논리다.
같은 맥락으로 ‘다크 카페’를 찾는 발걸음이 늘고 있다는 보도도 있다. 인위적 조명이 아니라 채광이 드는 자연의 조명을 받아 쉬는 느낌을 들게 하기 위함이다. 이외에도 빛을 완전히 차단하는 암막 커튼부터 은은한 빛을 내는 무드등까지, 관련 검색량이 1년 사이 최대 6배 늘었다는 보도도 찾아볼 수 있다.
그러나 힐링을 위해 어둠을 찾는 습관이 되레 눈 건강을 악화시킬 수 있다는 점을 간과해서는 안 된다. 어두운 환경에서는 빛을 더 많이 받아들이기 위해 동공이 크게 확장되는데 이 때 망막에 빛이 늘어나 초점이 흐려진다. 이후 사물이 또렷하게 보이지 않아 눈은 더 많은 초점 조절을 하게 되고 동공과 안구 자체의 피로도가 증가, 눈 건강이 악화될 수 있다.
아울러 근골격계 전문의로써 눈 건강이 악화될수록 자세 변형에 따른 목 등 근골격계 건강도 악화될 수 있음을 강조해 본다. 시력 이상이 있을 경우 사물을 더 잘 보기 위해 머리와 목의 자세를 앞으로 보정된다. 이러한 보상 자세가 반복되면 경추 근육에 과부하가 발생해 만성 목 통증이 발생할 수 있다.
실제 시력 문제가 있는 사람의 만성 목 통증 위험이 약 2.83배 증가한다는 연구 결과도 존재한다. 브라질 리우그란지두노르치 연방대 연구진은 이 같은 연구 논문을 국제학술지 ‘신체와 움직임의 치료 저널(Journal of Bodywork and Movement Therapies)’에 게재한 바 있다.
특히 이 같은 목 통증은 ‘일자목 증후군’으로 인한 후유증일 가능성이 높다. 일자목 증후군은 정상적인 C자형 곡선의 경추가 일(一)자로 펴져 통증이 유발되는 질환이다. 경추의 배열이 직선 형태가 되면 머리의 무게와 외부 충격이 분산되지 않고 고스란히 목에 전달, 뒷목 통증과 두통 등이 발생한다.
이에 눈의 피로가 안과적 증상에 그치지 않고 목 통증으로 발현되는 이들이 있다면, 목의 자연스러운 C자 곡선이 유지될 수 있도록 바른 자세 습관을 갖는 것이 중요하다. 예컨대 고개를 숙이지 않고 눈만 아래로 움직여 사물을 보거나, 컴퓨터 작업 시 모니터 상단을 눈높이와 비슷하게 조절해야 한다.
다만 이 같은 생활 습관에도 목 통증이 발현된다면 전문적 치료를 권한다. 한의학에서는 추나요법, 침·약침 등과 같은 한의통합치료로 일자목 증후군을 치료한다. 특히 한약재 성분을 정제해 주입하는 약침 치료는 경직된 목 주변 조직을 부드럽게 풀어주고 염증을 제거, 통증 완화에 효과적이다. 자생한방병원 척추관절연구소가 국제 학술지 ‘임상의학저널(Journal of Clinical Medicine)’에 게재한 연구 논문에 따르면, 목 통증을 호소한 환자의 ‘목 통증 숫자평가척도(NRS, 0~10)’가 약침 치료 전 중증(5.35)에서 치료 후 정상 수준(1.54)으로 3분의 1가량 감소한 것으로 나타났다. 약침 치료는 물리 치료를 받은 환자보다 2배 가까운 기능 개선 효과를 보이기도 했다.
힐링을 위해 추구한 어둠이 되레 우리의 건강을 해칠 수 있다. 힐링이 필요하다면 어둠에 의존할 것이 아니라 가벼운 산책이나 운동, 좋아했던 활동들을 계획적으로 실천해 보는 것은 어떨까.
신민식 잠실자생한방병원장
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