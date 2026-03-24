23일 오후 7시 10분쯤 서울 마포구 지하철 홍대입구역 근처에서 흰색 스포츠유틸리티차(SUV)가 인도로 돌진해 4명이 다쳤다.
경찰과 50대 남성 A씨를 도로교통법상 음주운전 혐의로 현행범 체포했다.
A씨는 이날 흰색 SUV 차량을 몰다 홍대입구역 4번 출구 근처 인도로 돌진해 일본인 여성 2명을 포함해 행인 4명을 들이받았다.
이 사고로 일본인 여성 1명이 차량에 다리가 깔리는 등 중상을 입어 병원으로 이송됐다. 나머지 일본인 여성 1명은 현장에서 치료를 받았다. 다른 부상자 중 한국인 남성 1명과 여성 1명도 병원으로 옮겨졌다.
이 남성의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었던 것으로 확인됐다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
지난해 11월에도 일본인 모녀가 종로구 동대문역 인근에서 횡단보도를 건너다 음주운전 차에 치이는 사고가 발생한 바 있다. 당시 피해자 중 어머니인 50대 여성은 숨졌다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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만취 SUV 홍대입구역 인도 돌진… 日여성 등 4명 중경상
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