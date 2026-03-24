트럼프, 이란의 부인에도 “거의 모든 사항 합의…이란 홍보담당자 잘 뽑아야” 여유
트럼프 “이란 합의 원해…핵무기 갖지 않을 것”
이란 측 협상자로 모즈타바 측근 이란 의회 의장 거론
이란 “미국과 협상 없어, 가짜뉴스”
도널드 트럼프 대통령은 23일(현지시간) 이란과의 협상 사실을 강조하며 “거의 모든 사항에 합의했다”고 말했다. 이란은 협상이 없었다고 반박했지만 트럼프는 “매우 강력한 대화를 했다”고 주장했다.
트럼프는 이날 플로리다주 팜비치 국제공항에서 기자들과 만나 “이란은 합의하고 싶어 하고 우리 역시 합의를 원한다”고 밝혔다. 그는 스티브 위트코프 중동특사와 사위 재러드 쿠슈너 등 미국 대표단이 이란의 최고위급 인사와 전날 저녁까지 협상을 성공적으로 진행했다며 이란의 핵무기 포기 등 “거의 모든 쟁점에서 합의했다”고 밝혔다.
트럼프는 “그들은 핵무기를 갖지 않을 것이다. 그게 첫 번째”라며 “그들은 거기에 동의했다”고 말했다. 합의가 최종 타결될 경우 이란의 농축우라늄 비축분을 미국이 직접 수거할 것이라고 했다.
트럼프는 이후 대통령 전용기에서 기자들을 만나 이란이 협상 사실을 부인하는 것에 대해 질문받자 “그들은 더 나은 홍보 담당자를 뽑아야 한다”며 “우리는 매우 강력한 대화를 해왔다. 그 결과 어떻게 될지는 지켜봐야 한다”고 말했다. 이어 “주요 합의 사항들이 있으며 거의 모든 사항에 합의했다고 말할 수 있다”며 “아마도 그 점이 제대로 전달되지 않았을 수도 있다”고 덧붙였다.
트럼프는 이란 측 협상 상대가 아야톨라 모즈타바 하메네이 이란 최고지도자는 아니었다고 설명했다. 또한 미국과 이란 대표단이 조만간 대면 협상을 할 수 있을 거라고도 말했다. 온라인매체 악시오스는 이란 측 협상 상대는 모즈타바 현 최고지도자의 측근인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이라고 보도했다.
트럼프는 테네시주 멤피스에서 열린 행사에서도 “결국 합의에 도달할 가능성이 매우 크다고 생각한다”며 “그래서 우리는 5일의 시간을 주기로 했고, 그 후 상황을 지켜보겠다”고 말했다. 이란의 협상 태도에 대해선 “우린 이란과 오랫동안 협상해왔는데, 이번엔 그들은 진지하다(they mean business). 그리고 그건 오직 우리 군이 훌륭하게 했기 때문”이라며 “그들은 합의를 원하고 우리는 이를 마무리할 것”이라고 설명했다.
트럼프는 이날 오전 트루스소셜에 “지난 이틀간 미국과 이란 양국이 중동 지역의 적대행위를 완전하고 전면적으로 해소하기 위해 매우 유익하고 생산적인 대화를 나눴음을 기쁘게 보고드린다”고 밝혔다. 이어 “이란의 발전소 및 에너지 인프라에 대한 모든 군사 공격을 5일간 유예하도록 국방부에 지시했다”고 밝혔다.
하지만 이란은 미국과 대화한 사실이 없다고 반박했다. 이란 외무부 대변인은 이날 “강요된 전쟁이 계속된 지난 24일 동안 미국과 어떤 협상이나 대화도 없었다”고 밝혔다고 이란 국영 IRNA 통신이 보도했다. 이란 측 협상자로 거론됐던 갈리바프 이란 의회 의장도 엑스에 “미국과 어떤 협상도 없었다”며 “가짜뉴스”라고 일축했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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