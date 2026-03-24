트럼프, 이란의 부인에도 “거의 모든 사항 합의…이란 홍보담당자 잘 뽑아야” 여유

트럼프 “이란 합의 원해…핵무기 갖지 않을 것”

이란 측 협상자로 모즈타바 측근 이란 의회 의장 거론

이란 “미국과 협상 없어, 가짜뉴스”

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 테네시주 멤피스에서 열린 행사에서 발언하고 있다. 연합뉴스

트럼프는 이후 대통령 전용기에서 기자들을 만나 이란이 협상 사실을 부인하는 것에 대해 질문받자 “그들은 더 나은 홍보 담당자를 뽑아야 한다”며 “우리는 매우 강력한 대화를 해왔다. 그 결과 어떻게 될지는 지켜봐야 한다”고 말했다. 이어 “주요 합의 사항들이 있으며 거의 모든 사항에 합의했다고 말할 수 있다”며 “아마도 그 점이 제대로 전달되지 않았을 수도 있다”고 덧붙였다.

온라인매체 악시오스는 이란 측 협상 상대는 모즈타바 현 최고지도자의 측근인 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이라고 보도했다.