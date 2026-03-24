도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 생산적인 대화를 나눈 끝에 이란 발전소 폭격을 닷새 미뤘다는 소식이 전해지자 23일(미국 동부시간) 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 강세로 마감했다.
비록 이란이 미국과 아무런 협상이 없었다며 반박했으나 증시는 협상이 진행 중이라는 데 무게를 두고 있다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 장 마감 무렵 다우존스30산업평균지수는 전장보다 631.00포인트(1.38%) 뛴 46,208.47에 거래됐다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 74.52포인트(1.15%) 상승한 6,581.00, 나스닥종합지수는 299.15포인트(1.38%) 상승한 21,946.76에 장을 마쳤다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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트럼프 이란 공격 연기 미증시 급등… 나스닥 1.38%↑
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