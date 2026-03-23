고양시 무료법률상담실 만족도 95.3%…“법률 지원 강화”

법률·세무·노무 등 생활 밀접 상담

전문가 31명 상담위원으로 활동

무료 소송 지원해 취약계층 권리 구제

고양시가 운영하는 무료법률상담실. 고양시 제공

경기 고양시가 운영하는 무료법률상담실이 높은 만족도를 기록하며 생활밀착형 법률서비스로 자리잡고 있다.



고양시는 시민들의 법률 접근성을 높이기 위해 운영 중인 무료법률상담실이 이용자 만족도 95.3%를 기록했다고 23일 밝혔다. 상담은 행정·민사·형사뿐 아니라 세무·노무 등 다양한 분야를 포괄하며, 별도 비용 없이 제공된다.



상담은 덕양구청 지하 1층에서 사전 예약제로 운영되며, 고양시민은 물론 지역 근로자와 소상공인도 이용할 수 있다. 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 1인당 30분씩 진행되고, 거동이 불편한 시민은 전화 상담도 가능하다.



전문성 확보를 위해 변호사, 법무사, 세무사, 노무사 등 각 분야 전문가 31명이 상담위원으로 참여하고 있다. 지난해 상담 건수는 총 2천여 건으로, 이 가운데 부동산 임대차, 상속, 채무 등 민사 분야가 약 75%를 차지했다.



무료법률상담실은 단순 상담을 넘어 분쟁 예방과 실질적인 문제 해결에도 기여하고 있다. 초기 상담을 통해 소송으로 이어질 수 있는 갈등을 사전에 조정하고, 필요한 경우 대응 절차를 안내해 시민의 시간과 비용 부담을 줄이고 있다.



특히 경제적 어려움으로 법률 서비스를 이용하기 힘든 취약계층에게는 무료 소송도 지원한다. 중위소득 80% 이하 시민, 가정폭력·성폭력 피해자, 소년소녀가장 등 지원 대상이 기준에 부합할 경우 소송 대리와 비용을 지원받을 수 있다. 지난해에는 개인회생·파산 등 7건에 약 500만원 규모의 소송비를 지원했다.



시는 향후 상담 수요 증가에 대응해 홍보를 강화하고, 수요가 높은 분야의 상담위원을 확대하는 등 운영 내실화를 추진할 계획이다. 아울러 법률홈닥터, 경기도 무료법률상담실, 서민금융복지지원센터 등 유관기관과 협력해 상담과 소송 지원 간 연계를 강화할 방침이다.



이동환 고양시장은 “일상 속 갈등부터 복잡한 분쟁까지 실질적인 도움을 주는 서비스”라며 “시민 권익 보호를 위한 든든한 기반으로 발전시키겠다”고 말했다.



고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경기 고양시가 운영하는 무료법률상담실이 높은 만족도를 기록하며 생활밀착형 법률서비스로 자리잡고 있다.고양시는 시민들의 법률 접근성을 높이기 위해 운영 중인 무료법률상담실이 이용자 만족도 95.3%를 기록했다고 23일 밝혔다. 상담은 행정·민사·형사뿐 아니라 세무·노무 등 다양한 분야를 포괄하며, 별도 비용 없이 제공된다.상담은 덕양구청 지하 1층에서 사전 예약제로 운영되며, 고양시민은 물론 지역 근로자와 소상공인도 이용할 수 있다. 평일 오전 10시부터 오후 5시까지 1인당 30분씩 진행되고, 거동이 불편한 시민은 전화 상담도 가능하다.전문성 확보를 위해 변호사, 법무사, 세무사, 노무사 등 각 분야 전문가 31명이 상담위원으로 참여하고 있다. 지난해 상담 건수는 총 2천여 건으로, 이 가운데 부동산 임대차, 상속, 채무 등 민사 분야가 약 75%를 차지했다.무료법률상담실은 단순 상담을 넘어 분쟁 예방과 실질적인 문제 해결에도 기여하고 있다. 초기 상담을 통해 소송으로 이어질 수 있는 갈등을 사전에 조정하고, 필요한 경우 대응 절차를 안내해 시민의 시간과 비용 부담을 줄이고 있다.특히 경제적 어려움으로 법률 서비스를 이용하기 힘든 취약계층에게는 무료 소송도 지원한다. 중위소득 80% 이하 시민, 가정폭력·성폭력 피해자, 소년소녀가장 등 지원 대상이 기준에 부합할 경우 소송 대리와 비용을 지원받을 수 있다. 지난해에는 개인회생·파산 등 7건에 약 500만원 규모의 소송비를 지원했다.시는 향후 상담 수요 증가에 대응해 홍보를 강화하고, 수요가 높은 분야의 상담위원을 확대하는 등 운영 내실화를 추진할 계획이다. 아울러 법률홈닥터, 경기도 무료법률상담실, 서민금융복지지원센터 등 유관기관과 협력해 상담과 소송 지원 간 연계를 강화할 방침이다.이동환 고양시장은 “일상 속 갈등부터 복잡한 분쟁까지 실질적인 도움을 주는 서비스”라며 “시민 권익 보호를 위한 든든한 기반으로 발전시키겠다”고 말했다.고양=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지