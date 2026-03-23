김포 지역 첫 정규 18홀 솔터파크골프장 준공
김병수 김포시장 “생활체육 활성화”
경기 김포시 최초의 정규 18홀 규모 솔터파크골프장이 준공됐다.
김포시는 23일 마산동과 장기동 일원에 조성된 솔터파크골프장을 준공했다고 밝혔다.
이 시설은 평지형 9홀과 산악형 9홀 등 총 18홀로 구성돼 초급자부터 상급자까지 이용 가능하며, 야간에도 이용할 수 있도록 조명시설이 설치됐다. 시는 잔디 활착과 운영 준비를 거쳐 올 하반기 개장할 예정이다.
솔터파크골프장은 솔터체육공원과 공공공지 부지에 조성된 생활체육시설로 총사업비 55억9000만원이 투입됐으며, 이 가운데 경기도비와 특별조정교부금이 포함됐다.
이날 준공식에는 시민과 내빈들이 참석한 가운데 경과보고, 기념사, 기념식수, 제막식, 테이프커팅, 시범 퍼팅 등이 진행됐다. 참석자들은 현장을 둘러보며 쾌적한 환경과 경관에 높은 관심을 보였고, 새로운 여가·체육 공간으로서의 역할에 기대감을 나타냈다.
김병수 김포시장은 “솔터파크골프장은 시민 건강 증진과 생활체육 활성화를 위한 생활밀착형 시설”이라며 “앞으로도 시민 누구나 일상 속에서 편리하게 체육활동을 즐길 수 있도록 인프라 확충에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
한편, 김포시는 최근 풍무체육센터 개관을 비롯해 양곡족구장, 양곡문화체육센터, 김포반다비체육센터, 김포솔터실내테니스장 등 생활체육시설을 잇따라 확충하며 시민 체육 환경 개선에 나서고 있다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사