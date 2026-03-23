김포 지역 첫 정규 18홀 솔터파크골프장 준공

김병수 김포시장 “생활체육 활성화”

김포시는 23일 마산동과 장기동 일원에 조성된 솔터파크골프장을 준공했다고 밝혔다.

이 시설은 평지형 9홀과 산악형 9홀 등 총 18홀로 구성돼 초급자부터 상급자까지 이용 가능하며, 야간에도 이용할 수 있도록 조명시설이 설치됐다. 시는 잔디 활착과 운영 준비를 거쳐 올 하반기 개장할 예정이다.