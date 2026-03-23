트럼프 “이란과 최종 합의 단계”…유가 안정 ‘승부수’
위트코프·쿠슈너 전면 배치해 ‘공격 유예’ 발표
이란은 “시간 끌기” 반발…이스라엘은 공습 강행
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 대화가 진행 중이며 거의 모든 부분에서 합의에 도달했다고 밝혔다. 그러면서 미국 대표 측이 이란의 최고위급 지도자와 회담을 가졌으며, 곧 전화 통화를 할 예정이라고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 23일(현지시간) 플로리다 팜비치 국제공항에서 기자들과 만나 “일요일(22일) 진행된 대화가 오늘도 계속될 것”이라며 “주요 쟁점에서 의견 일치를 봤고 거의 최종 합의 단계에 이르렀다”고 말했다.
그는 또한 “그들은 거래 성사를 간절히 원하고 있으며 우리도 마찬가지인 만큼, 오늘은 전화로 협의하게 될 것 같다”고 설명했다. 미국 대표단인 스티브 위트코프 중동 특사와 사위 재러드 쿠슈너가 회담을 했다고 전했다.
다만 이란 측 대화 상대에 대해서는 구체적으로 밝히지 않은 채 최고위급 지도자라고만 언급했다. 그러면서도 트럼프 대통령은 “이란의 새 최고지도자 무즈타바 하메네이로부터는 아무 연락도 받지 못했다”며 “그가 살아 있는지 모르겠지만, 그가 죽기를 바라지는 않는다”고 말해 눈길을 끌었다.
온라인 매체 악시오스는 미국 소식통을 인용해 튀르키예, 이집트, 파키스탄의 고위 관리들이 미국 대표단과 아바스 아라그치 이란 외무장관 사이에서 긴장 완화를 위한 메신저 역할을 했다고 보도했다.
아울러 트럼프 대통령은 합의가 성사되면 호르무즈 해협이 개방돼 유가가 안정될 것이라고 강조했다. 이를 두고 일각에서는 통제 불능의 유가 상승을 우려해 트럼프가 또다시 ‘타코(TACO·트럼프는 항상 꽁무니를 뺀다)’식 행보를 보였다는 분석을 내놓고 있다.
이날 트럼프 대통령은 트루스소셜을 통해 “중동전쟁 해결을 위해 이란과 생산적인 대화를 나눴다”며 예고했던 이란 발전소 공격을 5일간 유예한다고 깜짝 발표했다. 이는 지난 21일 이란에 ‘48시간 내 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소를 초토화하겠다’고 경고한 시한을 불과 12시간 남겨두고 나온 발언이다.
하지만 이란은 “미국과 어떤 대화도 없었다”고 부인하며 “트럼프 대통령의 발언은 폭등하는 에너지 가격을 낮추려는 정치적 수사이자 자신의 군사 계획을 실행하기 위해 시간을 벌려는 의도적 노력의 일환일 뿐”이라고 비판했다.
이스라엘도 이란의 수도 테헤란의 공습을 이어갔다. 이스라엘군은 텔레그램 채널을 통해 “초동 보고에 따르면 테헤란 심장부에 있는 이란 테러 정권의 표적을 현재 공습 중”이라고 밝혔다. 구체적인 공습 지점과 규모는 공개하지 않았고 이스라엘 전투기 이륙 시간 등을 감안하면 트럼프 대통령의 발표 이전일 가능성도 배제할 수 없다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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