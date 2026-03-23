‘재판거래’ 의혹 법관·변호사 구속영장 기각…법원 “소명 부족”
지역 로펌 변호사로부터 금품을 받고 재판에 편의를 제공한 의혹이 제기된 현직 부장판사에 대한 구속영장이 법원에서 기각됐다.
서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 23일 김모 부장판사와 정모 변호사에 대한 구속전 피의자심문(영장실질심사)를 진행한 뒤 “주된 공여 부분에 대한 소명이 부족하다”고 영장을 기각했다.
앞서 고위공직자범죄수사처(공수처) 수사2부(김수환 부장검사)는 이들에 대해 특정범죄가중처벌법상 뇌물 수수 및 공여 혐의를 적용해 구속영장을 청구했다.
법원이 핵심 혐의에 대한 소명이 부족하다고 판단하면서 공수처 수사에도 제동이 걸릴 것으로 보인다.
공수처는 김 부장판사가 정 변호사 수임 사건 20여건의 항소심을 맡아 1심보다 낮은 형을 선고해주는 대가로 수천만원 상당의 금품을 수수했다고 보고 있다. 그러나 김 부장판사는 “증거를 왜곡해 무리하게 구성한 혐의사실로 구속영장을 청구했다”며 혐의를 부인한 바 있다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
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