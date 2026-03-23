안양시, AI 업무비서 전면 도입

“공직자 개개인의 AI 활용 역량이 행정 서비스의 품질로 이어질 수 있는 만큼 실무 밀착형 교육을 지속해 더 빠르고 정확한 맞춤형 행정 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

경기도 안양시는 생성형 인공지능(AI) 업무비서를 전면 도입한다고 23일 밝혔다.생성형 AI 플랫폼 구독 서비스 도입과 전 직원 역량 강화 교육을 통해 AI 기반의 스마트 행정 혁신을 추진하겠다는 차원이다.안양시가 도입하는 AI 업무비서는 챗GPT(ChatGPT), 제미나이(Gemini), 클로드(Claude) 등 우수한 생성형 AI 모델을 단일 플랫폼에서 통합적으로 사용할 수 있는 스마트 업무 지원 서비스다.생성형 AI 플랫폼 주요 기능 및 행정 활용법, 효과적인 프롬프트 작성법, 이미지 생성 도구 활용 시정 홍보물 제작, 엑셀 데이터 자동 분석 및 AI 기반 보고서 작성, 데이터 보안 및 개인정보 보호 유의사항 등 실무에 즉각 적용 가능하도록 구성됐다.안양시는 단순히 AI 도구를 도입하는 데 그치지 않고, 공공 영역에서 발생할 수 있는 보안 이슈를 사전에 방지해 안전하고 윤리적인 AI 사용 문화를 정착시키는 데 주력할 방침이다.이를 통해 보고서 작성 시간을 단축하고, 데이터 기반의 맞춤형 대민 서비스를 강화하는 등 실질적인 스마트워크 환경을 조성하겠다는 구상이다.시는 AI 업무비서의 실무 활용도를 높이기 위해 지난 19일부터 다음달 30일까지 총 13차례에 걸쳐 전 직원을 대상으로 실습 중심의 교육을 진행하고 있다.최대호 안양시장은안양=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지