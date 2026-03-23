[속보] 트럼프 “이란과 생산적 대화…5일간 군사 공격 유예”
도널드 트럼프 미국 대통령이 일촉즉발의 위기로 치닫던 중동 정세에 전격적인 ‘전략적 일시정지’를 선언하며 극적인 돌파구 마련에 나섰다.
트럼프 대통령은 23일(현지시간) 자신의 트루스소셜을 통해 “미국과 이란이 지난 이틀간 중동 내 적대 행위를 완전히 종식시키기 위해 매우 훌륭하고 생산적인 대화를 나눴음을 기쁘게 보고한다”고 밝혔다.
그는 이어 “이번 주 내내 이어질 회담의 성공적인 결과를 도출하기 위해 이란의 발전소 및 에너지 기반 시설에 대한 모든 군사 공격을 5일간 연기하도록 지시했다”고 덧붙였다.
트럼프 대통령은 지난 21일 이란을 향해 “48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 발전소를 초토화하겠다”고 최후통첩을 보내며 확전 우려를 최고조로 끌어올렸다.
하지만 긴박한 대치 상황 속에서도 물밑 협상은 긴밀히 진행된 것으로 보인다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 하칸 피단 터키 외무장관과 전화 회담을 한 사실을 공식 인정했다. 터키는 그동안 워싱턴과 테헤란 사이에서 신뢰받는 중재자 역할을 수행해 왔다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
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