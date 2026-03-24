복제약 사용 느는데 좀처럼 줄지 않는 약값…“가격 마지노선이 원인”
가격경쟁 미미…“복제약 영업에 치중”
정부, 가격 하한선 하향 조정 검토
복제약(제네릭) 사용량이 늘고 있는데도 우리나라 사람들의 약값 지출은 좀처럼 줄지 않는다는 지적이 나온다. 제네릭 가격을 오리지널약의 53.55%로 하는 ‘마지노선’을 두다 보니 가격 인하 경쟁이 벌어지지 않기 때문이다. 제네릭을 통한 이익을 줄이고 신약 개발 인센티브를 강화하는 식의 구조개편이 필요하다는 목소리가 나온다.
24일 국민건강보험공단의 2024년 급여의약품 지출현황에 따르면 오리지널 의약품 지출액은 15조3434억원으로 전체 건보 지출액의 55.6%를, 제네릭은 12조2591억원으로 44.4%를 각각 차지했다. 제네릭의 건보 청구액 비중은 2021년 38.6%, 2022년 40.7%, 2023년 40.9%로 매년 증가했다.
그러나 제네릭 사용 확대가 약제비 절감으로 이어지진 않고 있다는 진단이다. 2024년 건강보험 약품비는 27조6625억원으로 전년도 26조1966억원 대비 5.6% 증가했다. 같은 해 전체 진료비 116조2375억원에서 약품비는 27조6625억원으로 23.8%를 차지했다. 이 비중은 2022년 22.8%, 2023년 23.6%로 3년 연속 증가했다.
의료비 중 의약품 지출이 차지하는 비율은 경제협력개발기구(OECD) 주요국과 비교했을 때도 높다. 2023년 기준 우리나라 경상의료비 중 의약품 지출 비율은 19.4%로 OECD 평균인 14.4%보다 5.0%포인트 높다. 약가 참조 해외 주요국(A8) 중 일본(17.6%), 독일(13.7%), 영국(9.7%)보다도 높은 것으로 파악된다.
근본적인 문제는 다른 나라에 비해 비싼 제네릭 가격이다. 현재 우리나라는 복제약 가격을 오리지널약 가격의 53.55%(산정률)로 정해두고 있다. 이 가격 장벽이 일종의 ‘하한선’처럼 장기간 유지되면서 가격 인하 경쟁이 벌어지지 않고 있다는 분석이다. OECD의 오리지널약 대비 제네릭 가격은 25% 수준인 것으로 알려졌다.
나영균 배재대 보건의료복지학과 교수는 “제약사들의 신약 개발을 장려하기 위해 53.55%를 해줬음에도 20여년 간 신약 개발은 미미한 상황”이라며 “지금은 제네릭 영업만 잘하면 이익이 나는 구조”라고 설명했다. 나 교수는 “제네릭에서 마진이 많이 남지 않도록 하고 신약을 대폭 지원함으로써 신약 개발을 유도해야 한다”고 말했다.
정부도 제네릭 가격을 오리지널약 가격 대비 40% 초중반 수준으로 조정하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 복지부는 산정률을 40%로 잡고 추정할 경우 1조원 내외로 건보 재정이 절감될 것으로 보고 있다. 나 교수는 “1단계로 40% 수준까지 하고, 장기적으로는 OECD 평균인 25% 수준까지 낮춰야 한다”고 조언했다.
김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr
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