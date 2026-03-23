넷마블 ‘칠대죄: Origin’, 사전 다운로드 개시… 내일 출시
넷마블은 멀티형 오픈월드 RPG ‘일곱 개의 대죄: Origin’의 24일 그랜드 론칭에 앞서 23일 오후부터 모바일 버전 사전 다운로드를 시작했다.
이용자는 구글 플레이와 애플 앱스토어를 통해 앱을 설치할 수 있다. 실제 게임 플레이는 24일 자정부터 가능하다. 이번 모바일 버전은 플레이스테이션5 및 스팀 버전과 계정 연동이 지원되어 콘솔과 PC, 모바일을 넘나드는 크로스 플랫폼 환경을 제공한다.
넷마블은 모바일 환경에서도 안정적인 플레이가 가능하도록 최적화 작업에 집중해 왔다. 정식 출시를 기념해 이용자에게는 인게임 보상을 제공한다.
이 게임은 지난 17일 PC와 콘솔 플랫폼에 선공개된 이후 글로벌 시장에서 긍정적인 성과를 거두고 있다. 스팀 글로벌 매출 순위 최고 6위를 기록했으며 프랑스 1위, 일본 3위, 한국 4위 등 주요 국가 차트 상위권에 안착했다. 누적 판매 5500만 부를 기록한 원작 IP에 멀티버스 설정을 더한 오리지널 스토리를 바탕으로 18종의 영웅과 전략적인 팀 교체 전투 시스템을 선보인다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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