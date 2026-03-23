시사 전체기사

넷마블 ‘칠대죄: Origin’, 사전 다운로드 개시… 내일 출시

입력:2026-03-23 19:17
공유하기
글자 크기 조정

넷마블은 멀티형 오픈월드 RPG ‘일곱 개의 대죄: Origin’의 24일 그랜드 론칭에 앞서 23일 오후부터 모바일 버전 사전 다운로드를 시작했다.

이용자는 구글 플레이와 애플 앱스토어를 통해 앱을 설치할 수 있다. 실제 게임 플레이는 24일 자정부터 가능하다. 이번 모바일 버전은 플레이스테이션5 및 스팀 버전과 계정 연동이 지원되어 콘솔과 PC, 모바일을 넘나드는 크로스 플랫폼 환경을 제공한다.

넷마블은 모바일 환경에서도 안정적인 플레이가 가능하도록 최적화 작업에 집중해 왔다. 정식 출시를 기념해 이용자에게는 인게임 보상을 제공한다.

이 게임은 지난 17일 PC와 콘솔 플랫폼에 선공개된 이후 글로벌 시장에서 긍정적인 성과를 거두고 있다. 스팀 글로벌 매출 순위 최고 6위를 기록했으며 프랑스 1위, 일본 3위, 한국 4위 등 주요 국가 차트 상위권에 안착했다. 누적 판매 5500만 부를 기록한 원작 IP에 멀티버스 설정을 더한 오리지널 스토리를 바탕으로 18종의 영웅과 전략적인 팀 교체 전투 시스템을 선보인다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
고양 일산동부서 유치장서 마약 발견…감찰 착수
백종원 더본코리아 대표, 작년 연봉 8억2000만원 받아
BTS 온다고 왕창 발주했더니…편의점 ‘재고 수백개’ 땡처리
유통기한 이게 맞아요?… 수상한 천원빵, 전수 조사중
고조되는 ‘4월 위기설’… 정부, 비중동산 원유 도입 등 총력
[단독] 판결문에 “존재하지 않는 사건번호”… AI 양산 가짜 지식이 쌓인다
서울 아파트 올해 평균 매매가 11억… 작년보다 3억 내렸다
“노짱님, 죄송했고 감사했습니다”…盧 묘역서 눈물 쏟은 정청래
국민일보 신문구독