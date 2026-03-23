서울시, 내달 21일까지 ‘서울 환경상’ 후보자 공모
서울시가 올해로 30회째를 맞는 ‘서울특별시 환경상’(서울 환경상) 후보자 공개 모집에 나선다.
서울 환경상은 시가 환경 분야 우수 공적에 대해 시상하는 상이다. 지난해까지 548명의 개인·단체가 수상했다.
올해 서울 환경상은 기후행동·교육, 자원순환, 기후테크, 그린수송·에너지, 건물에너지 5개 분야에 대해 수상한다. 대상 1명, 최우수상 5명, 우수상 15명 등 시민, 단체, 기업 21명을 선정해 시상한다.
그린·수송에너지는 신설된 분야다. 시는 친환경 교통수단 보급과 이용 확대, 대중교통 활성화, 친환경 물류 확충 등 지속가능한 교통 체계 구축에 기여한 시민, 단체, 기업을 추천받아 상을 수여한다.
건물에너지도 신설 분야다. 시는 시 정책 사업과 연계해 에코마일리지 건물 부문 사업 우수 사업자를 환경상 후보로 추천받아 시상할 예정이다.
신청 기한은 다음 달 21일까지다. 후보자는 공고일을 기준으로 서울에 3년 이상 연속으로 거주했어야 한다. 또는 서울에 사업장이나 직장을 갖고 있어야 한다. 최근 3년 이내 공적에 대해서만 신청할 수 있다.
후보 추천권자는 시, 시 산하기관, 자치구, 국가기관, 비영리 법인 및 단체다. 개인이나 미등록 단체가 후보자를 추천할 땐 시민 30인 이상의 서명을 받아야 한다. 접수는 전자 우편이나 등기우편으로 하면 된다.
권민 서울시 기후환경본부장은 23일 “탄소중립, 자원순환 등 다양한 분야에서 의미 있는 활동을 하신 분들이 발굴될 수 있도록 시민 여러분의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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