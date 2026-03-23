위메이드 ‘레전드 오브 이미르’, 필리핀서 이용자 초청 행사
위메이드가 MMORPG ‘레전드 오브 이미르’의 이용자 초청 행사 ‘파트너스 데이’를 22일 필리핀 마닐라에서 진행했다.
필리핀 파트너스 데이는 대만, 태국에 이어 세 번째로 열린 행사다. 이용자와 스트리머, 파트너스 서버장 등 100여명이 참석했다.
필리핀은 ‘레전드 오브 이미르’ 글로벌 버전 서비스 국가 중 이용자 참여도와 길드 활동성이 높은 시장이다. 위메이드는 현지 이용자들과 견고한 신뢰 관계를 구축하고 이용자 간 네트워킹을 활성화하기 위해 이번 행사를 마련했다고 전했다.
현장에서는 출시 예정인 신규 클래스 ‘룬파이터’를 직접 플레이해볼 수 있는 시연 행사도 병행해 참가자들의 큰 관심을 받았다.
이와 함께 향후 업데이트 로드맵을 공개하고 개발진과 이용자가 직접 소통하는 Q&A 세션도 열렸다.
위메이드는 “이번 파트너스 데이에서 확인한 현지 이용자 의견을 게임에 적극 반영하고 꾸준한 업데이트와 안정적인 운영을 통해 콘텐츠와 서비스 전반을 지속적으로 고도화할 계획”이라고 밝혔다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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