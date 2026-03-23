신임 해군참모총장에 김경률 해군작전사령관
국방부는 신임 해군참모총장에 김경률 해군작전사령관(중장)을 내정했다고 23일 밝혔다. 김 사령관은 24일 국무회의 심의를 거친 뒤 이재명 대통령이 임명할 예정이다.
김 사령관은 1970년생으로 해사 47기 출신이며 1993년 소위로 임관했다. 해군사관학교장, 제3함대사령관, 제5기뢰·상륙전단장, 한미연합군사령부 인사참모부장, 국방부 방위정책과장 등 주요 보직을 거친 정책·작전 전문가로 평가된다.
국방부는 “현 한반도 안보상황과 불안정한 국제안보 정세속에서 해양주권을 확고히 할 작전 지휘능력과 군사 전문성을 갖췄다”고 밝혔다. 그러면서 “전략적 식견과 훌륭한 인품을 바탕으로 군심을 결집하고 해군을 안정적으로 지휘할 리더십을 겸비한 최적임자”라고 덧붙였다.
이번 인사는 전임 강동길 전 해군참모총장이 ‘12·3 비상계엄’ 연루 의혹으로 중징계를 받고 사의를 표명한 지 19일 만이다. 강 전 총장은 이재명정부 출범 후 지난해 9월 임명됐으나, 계엄사령부 구성에 관여한 사실이 뒤늦게 알려지며 지난달 13일 직무에서 배제됐다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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