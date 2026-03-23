강훈식 “화재 정보, 유가족은 소외…‘재난 소통 매뉴얼’ 구축하라”
아동학대 사망엔 “아이 생명도 못 지키면 미래 논할 수 없다”
강훈식 대통령 비서실장은 대전 대덕구 공장 화재 사고 유가족이 사고 관련 정보 부재로 답답함을 토로한다며 ‘재난 초기 소통 매뉴얼’ 구축을 지시했다.
강 비서실장은 23일 청와대에서 수석보좌관회의를 주재하고 “지난 토요일 화재 현장에서 이재명 대통령을 만난 유가족들이 정보 부재로 인한 답답함을 호소하며 대통령 SNS에 직접 메시지까지 보냈다”며 이같이 말했다고 전은수 청와대 부대변인이 전했다.
강 비서실장은 “사고 발생시 피해 가족들이 소외되는 안타까운 일이 더 이상 반복돼선 안 된다”며 국가위기관리센터와 행정안전부에 재난 초기 소통 메뉴얼을 즉시 마련해 보고토록 했다. 또 긴급 지원된 특별교부세 10억원의 차질없는 집행과 정부 선지급 후 구상권 청구 방안을 적극 검토하라고 강조했다.
강 비서실장은 또 중동 상황 장기화로 인한 경제적 타격에 철저히 대비해야 한다며 ‘에너지 위기 추가경정예산’이 확정되는 날부터 즉시 집행될 수 있도록 집행 및 전달 체계를 사전에 철저히 준비하라고 당부했다.
또한 최근 발생한 아동학대 사망 사건이 수차례 위기 징후에도 보호받지 못했다며 관계 기관에 산재된 위기 정보를 통합해 활용할 수 있는 실질적 대책을 즉각 마련할 것을 지시했다고 전 부대변인이 전했다. 특히 강 비서실장은 “아이들의 생명을 지키는 일에 실패하는 국가가 어떻게 미래를 논하겠느냐”며 모든 공직자들이 사명감을 가질 것을 당부했다고 한다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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