“대기업 경험 협력사에 전수한다”… 한경협, ‘경영닥터제’ 출범
대·중소 상생협력 ‘2026 경영닥터제 1기’ 발대식
한국경제인협회 중소기업협력센터는 23일 서울 여의도 FKI타워에서 ‘2026년 1기 경영닥터제 발대식’을 개최했다.
행사에는 삼성디스플레이, LG전자, 포스코퓨처엠, 포스코플로우, KT, 효성중공업, 고려아연, 풍산, 오뚜기 총 9개 대·중견기업과 19개 협력사가 참여했다. 한경협 경영자문단 소속 경영 전문가 39명도 함께 자리했다.
경영닥터제는 2007년부터 시작한 대·중소기업 동반성장 프로그램이다. 대기업에서 실무 경험을 쌓은 전문가들이 협력사를 직접 방문해 기업의 경영 현안을 함께 진단하고 실행 중심의 개선 방안을 모색한다.
발대식에서는 지난 기수 경영닥터제 참여 협력사 가운데 우수 자문 성과 사례도 소개됐다.
KT의 협력사인 태화정보통신은 자문을 통해 경영분석 도구로 기업 경영 현황을 진단하고 2026년도 사업계획서를 수립해 경영관리 체계를 마련했다. 신규 사업 투자 타당성을 객관적으로 판단할 수 있는 기준도 마련했고, 조직문화 운영 체계도 정비했다.
포스코퓨처엠의 협력사인 코넥스는 현장 중심 개선 활동으로 무재해 사업장을 달성하며 고객사 신뢰도를 높였다. 설비 위험 요인 196개소를 개선해 약 1억900만원의 매출 증대 효과를 창출했으며, 설비 보수 공정 전반을 점검·개선해 조업 중단 기간과 보수 비용을 유의미하게 절감하는 등 운영 효율성 제고의 기반을 마련했다.
추광호 한경협 중기센터장은 “경영닥터제는 대기업에서 축적된 경영 노하우를 협력사와 공유하고 실제 현장에서 겪는 과제를 함께 해결해 나가는 상생협력 프로그램”이라며 “이를 통해 협력사의 경영 역량과 경쟁력을 높이고 대기업과 협력사가 함께 성장하는 기반을 만들어가고 있다”고 말했다. 이어 “앞으로도 한경협 중기센터는 대기업과 협력사가 함께 성장할 수 있는 다양한 상생협력 프로그램을 발굴하겠다”고 밝혔다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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