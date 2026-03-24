의사보다 나은 AI? AI 의존한 판단 더 부정확해졌다

의료·육아 등 AI가 학습 못 하는 영역

“경험과 관계는 대신 못해”

용인세브란스병원 연구팀은 지난 1월 오픈AI의 AI 모델이 의료진보다 판단 정확도가 높다는 연구 결과를 발표했다.

연구팀은 2011~2024년 의료 교육 플랫폼 ‘메드스케이프’에 공개된 1426건의 임상 사례를 분석했는데, 추론 AI 모델(o1)의 정확도가 94.3%에 달했다.

의료진 판단의 정확도가 85%였던 데 비해 높은 수준이다.

의료진이 환자와 맺는 관계와 경험을 AI가 학습하기 어렵기 때문이다. 용인세브란스병원에서 연구를 진행한 심장내과 배성아, 정신건강의학과 박진영 교수는 최근 국민일보와 인터뷰에서 AI가 실제 의료현장에서 의사를 대체하기는 불가능할 것이라고 내다봤다.

배성아 용인세브란스병원 심장내과 교수가 지난달 경기도 용인세브란스병원에서 국민일보와 인터뷰를 하고 있다. 용인세브란스 제공

박진영 용인세브란스병원 정신건강의학과 교수가 지난달 경기도 용인세브란스병원에서 국민일보와 인터뷰를 하고 있다. 용인세브란스 제공