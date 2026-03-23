손흥민 떠나니…토트넘, 49년 만의 강등 눈앞

토트넘 홋스퍼 선수들이 23일(한국시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 2025-2026 EPL 31라운드 홈 경기에서 노팅엄 포레스트에 패한 뒤 아쉬워하고 있다. AFP연합뉴스

1977년 이후 49년 만에 2부 리그로 떨어질 위기에 처했다. 이날 통계업체 옵타에 따르면 토트넘의 강등 확률은 23.3%로 치솟았다.

토트넘 홋스퍼 팬들이 23일(한국시간) 노팅엄 포레스트와의 경기를 앞두고 선수단 버스 도착을 기다리며 열띤 응원을 하고 있다. EPA연합뉴스