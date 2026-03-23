양주시, 과천경마공원 유치 추진위 출범…서명운동 돌입
“광석지구 최적지…즉시 착공 가능해”
경기 양주시가 과천경마공원 유치를 위해 범시민 추진위원회를 출범시키고 본격적인 유치 활동에 나섰다.
양주시는 23일 경기섬유종합지원센터에서 ‘과천경마공원 유치 범시민 추진위원회’ 발대식과 결의대회를 열고 시민 참여 기반의 유치 추진에 본격 착수했다.
이날 행사에는 강수현 시장과 윤창철 양주시의회 의장, 지역 사회단체 관계자 등 500여명이 참석해 유치 의지를 다졌다. 추진위원회는 총 471명 규모로 구성됐으며, 사회단체·지역발전·기업인·지역경제·읍면동·시민단체 등 6개 분과로 나뉘어 체계적인 활동을 이어갈 예정이다.
이번 조직 출범은 앞서 지난 17일 양주시를 포함한 의정부·포천·동두천·연천 등 경기북부 5개 시·군이 과천경마공원 유치를 위한 공동선언을 발표한 이후 열린 첫 대규모 공식 행사다.
강 시장은 “광석지구는 약 35만평 규모의 평탄한 지형을 갖추고 있고, 한국토지주택공사의 토지 보상이 완료된 즉시 착공 가능한 준비된 부지”라며 “경마공원 유치는 경기북부 발전과 경제 재도약의 계기가 될 것”이라고 강조했다. 이어 “오랜 기간 국가 안보를 위해 희생해 온 경기북부 주민들에게 합당한 보상이 필요하다”고 덧붙였다.
양주시는 발대식을 계기로 ‘10만 범시민 서명운동’에 돌입했으며, 온·오프라인을 통해 시민 의견을 모아 정부와 한국마사회에 전달할 계획이다. 시는 앞으로 추진위원회를 중심으로 유치 타당성 확보와 대정부 건의 활동을 강화하고, 인근 지자체와의 협력도 확대해 유치 성사까지 행정력을 집중한다는 방침이다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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