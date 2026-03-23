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최승원 “고양 지역 데이터센터 건립, 전면 재검토”

입력:2026-03-23 17:48
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최승원 더불어민주당 고양시장 예비후보가 지역 내 논란이 되는 데이터센터 건립과 관련해 전면 재검토 방침을 밝혔다.

최승원 예비후보는 23일 고양시 문봉동 데이터센터 건립 예정지 인근에서 열린 주민 간담회에 참석해 “주민의 안전과 일상을 위협하는 사업은 전면 재검토하겠다”며 시민 중심 행정을 강조했다.

이날 간담회에는 데이터센터 건립으로 인한 전자파 노출과 소음 피해 등을 우려하는 주민들이 참석해 생활권 침해에 대한 불안을 호소했다. 최 예비후보는 주민 의견을 청취한 뒤 “사업 진행 과정을 투명하게 공개하고 주민 의견을 최우선으로 반영하겠다”고 밝혔다.

그는 “식사동 데이터센터 문제에 이어 이곳 문봉동 현장에서 마주한 주민들의 우려는 매우 깊고 절박했다”며 “이재명 정부에서 배운 행정 철학은 ‘모든 해답은 현장에 있고, 행정의 목적은 오직 시민이어야 한다’는 것”이라고 강조했다.

또 “현재 고양시 행정은 전자파와 소음 등 주민 삶에 영향을 줄 수 있는 문제를 외면한 채 사업을 일방적으로 추진하고 있다”며 “시민의 희생을 전제로 한 개발은 결코 실용적이지 않다”고 비판했다.

최 예비후보는 “해당 사업의 진행 과정을 투명하게 공개하고 주민 의견을 최우선으로 하여 해당 사업은 전면 재검토하겠다”며 “말이 아닌 결과로 증명하고, 억울함 없는 세상을 위해 상식이 통하는 행정을 실천하겠다”고 밝혔다.

고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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