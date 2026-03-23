고양 일산동부서 유치장서 마약 발견…감찰 착수
경기 고양시 일산동부경찰서 유치장에서 마약이 발견돼 경기북부경찰청이 감찰에 나섰다.
23일 경기북부경찰청에 따르면 지난 20일 일산동부경찰서 유치장 내부에서 비닐봉지에 담긴 소량의 마약이 발견됐다.
당시 유치장에 입감돼 있던 유치인 1명이 바닥에 떨어진 비닐봉지를 발견해 근무 직원에게 알렸고, 확인 결과 마약이 들어 있던 것으로 파악됐다.
현재까지 해당 마약이 어떤 경위로 유치장 내부에 반입됐는지는 확인되지 않고 있다. 경찰은 유입 경로와 물질의 종류, 관련자 여부 등을 중심으로 사실관계를 조사 중이다.
통상 피의자를 유치장에 입감할 때는 현장 검거 단계에서 1차 소지품 검사가 이뤄지고, 유치장 입감 전에도 간이 및 정밀 몸수색을 통해 위험물과 소지품을 철저히 확인해 별도 보관하는 절차를 거친다. 이 같은 검사에도 불구하고 마약이 발견되면서 관리 부실 지적이 제기되고 있다.
경기북부경찰청은 관련 내용을 보고받고 당시 근무자들의 규정 준수 여부 등을 포함해 감찰 조사를 진행 중이다.
경찰 관계자는 “해당 물질의 종류와 유입 경위, 근무자들의 규정 준수 여부 등 사실관계 등 감찰 조사하고 있다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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