[단독] 의학한림원 “영남 산불, 광범위한 신체·정신 피해 확인”

정부 연구 용역 중간 보고서 입수

“산불은 단순 화재 아닌 심각한 공중보건 위기” 규정

400명 대면 설문조사…건강 영향 첫 확인

지난해 3월 영남 지역 대규모 산불 발생 당시 경북 의성군 옥산면 일대. 강풍을 타고 번진 산불이 민가를 덮치고 있다. 연합뉴스

영남 산불 피해의 장기간 건강 영향을 평가한 첫 공식 연구 결과다. 재난 피해자의 신체·정신적 건강 영향을 체계적으로 평가하는 한국형 산불 건강 영향 평가 체계를 마련해야 한다는 지적이 나온다.

주민들에게 다양한 신체·정신 증상이 광범위하게 나타난 것으로 파악됐다.

정신 증상을 겪었다고 답했다.

호흡기 증상도 221명(55.2%)으로 절반 이상에서 보고됐다. 이 외에도 안구 증상(24.2%), 전신 증상(19.0%), 피부 증상(14.0%) 등이 다양하게 나타났다.

특히 정신건강 분야에서 위기 신호가 포착됐다. 연구팀은 응

답자의 34.3%를 PTSD(외상 후 스트레스 장애) 고위험군으로 분류했다.

응답자의 24%는 중증도 이상 우울감을 호소했다. 회복 탄력성이 낮은 사람들이 정신건강 문제에 더 취약한 것으로 파악됐다.