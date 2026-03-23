이종구 의학한림원 부원장 “산불 초과사망, 적극 조사해야” [인터뷰]
의학연구 석학 단체 대한민국의학한림원
영남 산불 이재민 장기간 건강영향 연구
“산불 피해 인과관계, 적극적으로 평가해야”
이종구 대한민국의학한림원 부원장이 지난해 영남 지역의 대형 산불과 관련해 “정부가 ‘초과 사망자’ 등 산불 피해 인과관계를 적극적으로 조사하고 필요한 지원을 해줘야 한다”고 강조했다. 초과 사망자란 재해 전 해당 지역의 통상적 사망 규모를 넘어선 사망자를 말한다. 이 부원장은 영남 지역 산불 피해 지역 이재민들의 장기적인 신체·정신적 건강 영향 연구를 총괄하고 있다.
이 부원장은 23일 서울 종로구 연구실에서 진행된 국민일보와의 인터뷰에서 산불로 인한 건강 악화를 ‘재난성 질환’으로 규정하고 “국가 차원의 대응 방안을 강구해야 한다”고 말했다. 특히 산불 이후 초과 사망에 대한 면밀한 분석과 평가가 진행돼야 한다고 주문했다.
이 부원장은 과거 질병관리본부장 재임 시절 역학조사를 통해 가습기 살균제 사건의 실마리를 밝혀낸 바 있다. 이 부원장은 “산불 발생 이후 1년간 추적한 결과 이재민 상당수가 극심한 정신적 스트레스를 호소하고 있다”며 “산불 이후 건강 영향을 장기적으로 추적 조사할 필요가 있다”고 말했다.
행정안전부가 최근 산불과 사망 등 인명피해의 인과관계를 판단할 기준을 새로 마련하겠다고 밝히면서 이재민의 건강 영향을 추적한 이번 연구 결과가 주목을 받는다. 기존에는 의사가 발급한 사망진단서의 사인에 ‘산불’이 언급된 경우에만 산불 피해자로 인정되는 한계가 있었다.
의학한림원은 2021년 ‘코로나19 백신 안전성위원회’를 꾸려 백신 이상반응에 대한 인과관계를 연구해 판단 근거를 제공한 이력이 있다. 질병청 보상위원회는 이같은 판단 근거를 지원 대상 기준에 반영했다.
다음은 이 부원장과의 일문일답.
-산불 피해 연구를 진행하게 된 계기는.
“2011년 질병관리본부장 재임 시절 역학조사를 진행해 ‘가습기 살균제’와 폐 손상 간의 인과관계를 처음으로 확인했다. 이후 15년 정도 지나면서 가습기 살균제가 장기적으로 다른 요인들에 어떤 영향을 미치고 있는지도 연구가 이뤄지고 있다. 의학한림원은 코로나19 대유행 때 ‘공중보건위기 대응위원회’를 설치하고 재난성 질환 대응 방안도 꾸준히 논의해 왔다. 지난해 영남 지역 대형 산불을 보면서 주민들에게 어떤 건강상의 피해가 있는지 장기적으로 조사해봐야겠다고 생각했다. 정부와 사회에 적절한 의학적 분석 결과를 제공하는 게 석학 단체인 의학한림원의 역할이기도 하다.”
-이번 연구는 어떤 식으로 진행됐나.
“질적 조사를 통해 산불 피해 현장에서 어떤 문제들이 있었는지 파악했고, 양적 조사를 통해 이재민들의 건강 상태도 분석했다. 특정 집단의 건강 상태를 장기간 추적한 해외 연구 결과 등을 참고해 국내에서 적용할 수 있는 장기적인 추적 조사 방안 등 새로 설계했다.”
-이번 연구의 핵심적인 내용은.
“이재민들의 정신적 충격이 엄청나게 큰 것으로 나타났다. 이재민 400명 설문조사 결과 응답자의 34.2%가 PTSD(외상 후 스트레스 장애) 고위험군으로 파악됐다. 응답자의 24.0%는 우울, 16.2%는 불안을 호소했다. 회복 탄력성이 높은 그룹과 낮은 그룹 간에 정신적 충격이 2배 가까이 차이가 있었다. 가족이나 이웃과 교류가 적은 경우 정신적 충격이 훨씬 크다는 의미다. 호흡기 질환 등 신체 질환을 호소하는 응답도 많았다.”
-국민일보는 신체·정신적 영향으로 초과 사망자가 최소 17명 더 있을 수 있다고 보도했다.
“보도를 보고 깜짝 놀랐다. 아무도 주목하지 않은 ‘초과 사망’ 문제를 잘 조명했다. 산불 이후 사람들이 왜 죽었는지에 대해서 우리 사회의 관심이 부족하다. 누군가는 초과 사망을 조사하고 분석해서 대안을 말해야 한다. 사회적 관심이 부족한 사안에 대해 고민을 하는 게 전문가 집단의 역할이다. 초과 사망을 포함해 산불이 주민들의 건강에 어떤 영향을 미치는지 제대로 조사하고 분석해서 장기적인 대책을 세우자는 게 의학한림원에 있는 여러 교수들의 공통된 생각이었다. 이번 산불 피해 연구를 그 첫 단추로 삼겠다.”
-어떤 후속 조치가 필요한가.
“초과 사망을 예방하고 효과적인 대응을 하기 위해서는 피해지역 주민들에 대한 장기적인 건강 추적 조사가 필요하다. 국가 차원의 역학조사 역량도 키워야 한다. 산불, 감염병 등 여러 재난성 질환에 대한 국가 차원의 대응 방안을 강구해야 한다.”
-산불 피해의 인과관계 입증이 쉽지 않다는 지적이 많다.
“물론 어렵고 모호한 문제다. 하지만 의학한림원은 코로나19 백신 피해조사 때도 역학조사를 통해 정부에 인과성 평가를 제공한 경험이 있다. 백신 접종 후 발현되는 특정 증상들에 대해 의학적·역학적 인과관계가 있는지 평가했다. 당시 인과성 평가 내용은 코로나 백신 피해보상 심의 과정에 반영됐다. 간단치 않은 작업이다. 당시 기준을 만들기 위해 여러 전문성 있는 학회들과 수차례 워크숍도 진행했다. 결과적으로 인과관계가 확실한 단계, 인과관계가 인정되는 단계, 판단 불가, 인과관계 부족 등 4단계로 구분해 의견을 전달했다. 인과관계 평가를 위한 기준을 세심하게 설계해야 한다.”
이슈탐사팀=김판 김지훈 이강민 기자 pan@kmib.co.kr
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