이종구 의학한림원 부원장 “산불 초과사망, 적극 조사해야” [인터뷰]

의학연구 석학 단체 대한민국의학한림원

영남 산불 이재민 장기간 건강영향 연구

“산불 피해 인과관계, 적극적으로 평가해야”

이종구 대한민국의학한림원 부원장이 23일 서울 종로구 연구실에서 진행된 국민일보와의 인터뷰에서 중간 연구 결과를 설명하고 있다. 김판 기자

영남 지역 산불 피해 지역 이재민들의 장기적인 신체·정신적 건강 영향 연구를 총괄하고 있다.

“2011년 질병관리본부장 재임 시절 역학조사를 진행해 ‘가습기 살균제’와 폐 손상 간의 인과관계를 처음으로 확인했다. 이후 15년 정도 지나면서 가습기 살균제가 장기적으로 다른 요인들에 어떤 영향을 미치고 있는지도 연구가 이뤄지고 있다. 의학한림원은 코로나19 대유행 때 ‘공중보건위기 대응위원회’를 설치하고 재난성 질환 대응 방안도 꾸준히 논의해 왔다. 지난해 영남 지역 대형 산불을 보면서 주민들에게 어떤 건강상의 피해가 있는지 장기적으로 조사해봐야겠다고 생각했다. 정부와 사회에 적절한 의학적 분석 결과를 제공하는 게 석학 단체인 의학한림원의 역할이기도 하다.”

호흡기 질환 등 신체 질환을 호소하는 응답도 많았다.”

결과적으로 인과관계가 확실한 단계, 인과관계가 인정되는 단계, 판단 불가, 인과관계 부족 등 4단계로 구분해 의견을 전달했다. 인과관계 평가를 위한 기준을 세심하게 설계해야 한다.”