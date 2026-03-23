“연차 열흘 이상 안 쓰면 승진 없다”는 이 회사

NHK, 日자동차·전자부품 제조사 사례 조명

장시간 근로에 인력난 커지자 역발상 실험

사장 “쉬면서 성과 낸 사람, 더 높이 평가”

일본 자동차·전자 부품 제조사 '에비노전자공업'의 홈페이지 첫 화면. '지역에서 가족과 함께, 나답게'라는 문구가 크게 적혀 있다. 그 아래에는 '취미와 가족을 소중히 여기는 근무 방식으로 전자부품 제조와 기계·소프트웨어 개발을 하고 있다'는 설명이 붙어 있다. 에비노전자공업 홈페이지

장시간 근로에 퇴사 행렬… 입사 기피도



당시에는 늦게까지 오래 남아 있는 사람이 평가받는 회사였다”고 방송에 말했다.

동네 사람들이 아이에게 ‘아버지는 뭐하니?’라고 물으면 ‘회사’라고 답할 정도였다”며 “가족과 놀지 못하는 게 가장 괴로웠다”고 회상했다.

에비노전자공업 직원들이 일하는 모습. 회사 홈페이지

위기감을 느낀 인물이 지금 사장인 츠마가리 신야(45)씨였다. 그는 아버지가

창업한 회사에 입사해 2017년 전무로 취임했는데 당시 채용 설명회에 아무도 오지 않는 것을 보고 문제를 절감했다고 한다.

아무도 오지 않으니 지방자치단체 홍보 캐릭터가 안쓰러워 와주기도 했다”고 말했다. 그때 인재 육성과 근무 방식 개혁이 필요하다고 느꼈다고 츠마가리 사장은 덧붙였다.

안 쉬는 동료 보며 “정규직 안 할래요”



독특한 인사평가 제도를 도입했다. 초기에는 ‘

잔업 최대치를 지속하지 않을 것’ ‘대체휴무를 포함해 적절히 휴식할 것’을 명시했다. 2021년에는

‘월평균 잔업 30시간 미만’ ‘연간 유급휴가 10일 이상’ 등을 관리자 승진 조건으로 제시했다.

쉬면서도 성과를 낸 사람을 더 높이 평가하고 싶었다”고 설명했다.

정말 쉬어도 되나’ 하는 분위기가 강했다고 한다. 이때 츠마가리 사장은

매달 1일을 유급휴가 권장일로 지정했다. 또 업무 편중을 줄이기 위해 한 사람이 여러 업무를 맡도록 했다. 누군가 쉬어도 팀 단위 대응할 수 있도록 한 조치였다.

쉴 수 있는 환경 만들었더니 생산성도↑



에비노전자공업 홈페이지에 게시돼 있는 육아 지원, 남성 육아휴직 100% 선언, 여성 활약, 일하기 좋은 직장 인증 등 가족친화 및 근무환경 개선 관련 각종 인증 마크.

도쿠나가 유카(58)씨는

육아와 시부모 간병 때문에

정규직을 거절했었다. 제도가 바뀐 2020년에는 정규직이 됐고 그 다음해에는 관리자로 승진했다.

일과 가정의 양립이 가능한 환경 덕분에 다른 지역에서 지원하는 남성 관리자도 생겼다고 한다.

츠마가리 사장은 “여성이 활약할 수 있는 직장은 남성에게도 좋은 직장”이라며 “베테랑이 오래 일하는 모습을 보면 젊은 직원도 미래를 그리기 쉽다”고 말했다.