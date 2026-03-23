“연차 열흘 이상 안 쓰면 승진 없다”는 이 회사

일본에서 인사평가와 연동해 휴가를 장려하는 등 ‘일’이 아니라 ‘쉼’을 강조한 근무방식 개선으로 인력난을 해소한 제조기업 사례가 주목을 받았다. 10%대 초반이던 이 회사 여성 관리직 비율은 5년 만에 30%를 넘겼다.
NHK는 개정 여성활약추진법 시행을 앞두고 22일 방송한 실태 점검 보도 프로그램에서 미야자키현에 본사를 둔 에비노전자공업을 참고 사례로 조명했다.
다음 달 1일 시행하는 여성활약추진법은 남녀 임금 격차 축소, 여성 관리자 비율 확대를 목표로 개정됐다.
에비노전자공업은 자동차·전자 부품을 만들어 대기업에 납품하는 회사다. 현재 직원은 567명으로 지방 기업치고 규모가 큰 편이다.
장시간 근로에 퇴사 행렬… 입사 기피도이 회사는 몇 년 전까지만 해도 인력 부족에 시달렸다. 그 배경에는 남성 중심의 장시간 근로가 있었다고 NHK는 설명했다.
한 남성 관리자는 유급휴가를 전혀 쓰지 않고 밤늦게까지 잔업을 했던 시절을 떠올리며 “힘들었다. 당시에는 늦게까지 오래 남아 있는 사람이 평가받는 회사였다”고 방송에 말했다.
그는 “동네 사람들이 아이에게 ‘아버지는 뭐하니?’라고 물으면 ‘회사’라고 답할 정도였다”며 “가족과 놀지 못하는 게 가장 괴로웠다”고 회상했다.
장시간 근로에 대한 부담은 퇴사 행렬로 이어졌다.
이런 상황에 위기감을 느낀 인물이 지금 사장인 츠마가리 신야(45)씨였다. 그는 아버지가 창업한 회사에 입사해 2017년 전무로 취임했는데 당시 채용 설명회에 아무도 오지 않는 것을 보고 문제를 절감했다고 한다.
그는 “수십 개 회사가 모인 설명회였지만 저희 부스는 방문자가 0명이었다”며 “아무도 오지 않으니 지방자치단체 홍보 캐릭터가 안쓰러워 와주기도 했다”고 말했다. 그때 인재 육성과 근무 방식 개혁이 필요하다고 느꼈다고 츠마가리 사장은 덧붙였다.
그가 2017년 직원들의 근무시간을 확인한 결과 남성 평균 잔업 시간은 월 29시간이었다. 80시간에 가까운 경우도 있었다고 한다. 남성의 유급휴가 사용률은 평균 26%에 그쳤다.
안 쉬는 동료 보며 “정규직 안 할래요”당시 회사는 여성 파트타임 직원에게 정규직 전환을 권했지만 거절당했다. 과도한 근무 방식을 본 젊은 여성들이 “남성처럼 장시간 근무는 어렵다”며 정규직 대신 시간제 근무를 선택한 것이었다. 관리직의 80% 이상이 남성이었다.
츠마가리 사장은 “(다른 직원들이) 이를 악물고 열심히 일하는 모습을 보면서 ‘나에겐 어렵다’고 생각해 경력을 포기하는 여성도 많았다”며 “인력 부족이 시작된 상황에서 막막했다”고 말했다.
그는 2019년부터 본격적으로 근무 방식 개혁에 나서면서 독특한 인사평가 제도를 도입했다. 초기에는 ‘잔업 최대치를 지속하지 않을 것’ ‘대체휴무를 포함해 적절히 휴식할 것’을 명시했다. 2021년에는 ‘월평균 잔업 30시간 미만’ ‘연간 유급휴가 10일 이상’ 등을 관리자 승진 조건으로 제시했다.
츠마가리 사장은 “능력이 있는데 집안 사정으로 무리할 수 없는 사람을 승진시키지 않는 것은 이상한 일”이라며 “쉬면서도 성과를 낸 사람을 더 높이 평가하고 싶었다”고 설명했다.
제도 정착에는 시간이 걸렸다. 초기에는 ‘정말 쉬어도 되나’ 하는 분위기가 강했다고 한다. 이때 츠마가리 사장은 매달 1일을 유급휴가 권장일로 지정했다. 또 업무 편중을 줄이기 위해 한 사람이 여러 업무를 맡도록 했다. 누군가 쉬어도 팀 단위 대응할 수 있도록 한 조치였다.
쉴 수 있는 환경 만들었더니 생산성도↑이런 과정에서 직원 인식도 점차 바뀌었다. 육아나 간병을 병행하면서도 정규직, 나아가 관리자에 도전하는 여성들이 등장했다고 NHK는 설명했다.
여성 관리자 비율은 2019년 11%에서 지난해 32%로 증가했다. 후생노동성 조사를 보면 종업원 10명 이상 기업에서 과장급 이상 관리자 중 여성 비율은 2023년 10월 기준 13.1%였다.
현재 2개 공장의 사무 관리 책임자인 도쿠나가 유카(58)씨는 2009년 하루 5시간 근무하는 파트직으로 입사한 직원이었다. 그는 육아와 시부모 간병 때문에 정규직을 거절했었다. 제도가 바뀐 2020년에는 정규직이 됐고 그 다음해에는 관리자로 승진했다.
유카씨는 “처음에는 내가 해도 되나 싶었지만 인정받는 것이 기뻤고 도전하고 싶어졌다”며 “관리자가 되면 제도를 만드는 입장이 되기 때문에 더 나은 환경을 만들고 싶었다”고 말했다.
휴가 증가로 업무 차질을 우려하는 시선도 있었지만 노동 생산성은 2019년 대비 15% 향상됐다. 일과 가정의 양립이 가능한 환경 덕분에 다른 지역에서 지원하는 남성 관리자도 생겼다고 한다.
츠마가리 사장은 “여성이 활약할 수 있는 직장은 남성에게도 좋은 직장”이라며 “베테랑이 오래 일하는 모습을 보면 젊은 직원도 미래를 그리기 쉽다”고 말했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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