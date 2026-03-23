한화비전, 美암바렐라와 손잡고 AI 영상보안 기술 개발 가속
양사, 기술협력 위한 전략적 파트너십 체결
김동선 “기술 혁신으로 글로벌 시장 선도”
한화 테크·라이프 부문 시너지 창출 기대
한화비전이 글로벌 인공지능(AI) 반도체 기업 암바렐라와 손잡고 차세대 영상보안 신기술 개발에 나선다. 양사는 지속적인 협업을 통해 AI 기술 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이다.
한화비전과 암바렐라는 지난 20일 서울 중구 더플라자에서 기술 협력을 위한 전략적 파트너십을 체결하고 차세대 시스템온칩(SoC) 등 AI 영상보안 기술 개발을 위해 협력하기로 했다. 양측은 한화비전의 첨단영상 처리 기술과 암바렐라의 AI 역량이 결합되면 지금보다 한 단계 높은 AI 영상보안 솔루션을 선보일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
김동선 한화비전 미래비전총괄 부사장은 “높은 기술력을 바탕으로 AI 반도체 시장에서 큰 성과를 내고 있는 암바렐라와 파트너십을 맺게 돼 기쁘다”며 “다양한 협업을 통한 지속적 기술 혁신으로 글로벌 시장을 함께 선도해 나가자”고 말했다. 페르미 왕 암바렐라 대표도 “시스템과 알고리즘에 대한 높은 이해와 전문성을 바탕으로 시장을 이끌고 있는 한화와 협업을 할 수 있게 돼 영광”이라며 “이번 파트너십 체결은 향후 암바렐라의 성장에 큰 영향을 미치게 될 것”이라고 강조했다.
2004년 설립된 암바렐라는 보안 카메라와 자율주행차, 로봇, 드론 등에 쓰이는 AI 처리 프로세서를 개발하는 미국 반도체 기업이다. 이 회사의 핵심 설계구조는 영상 분석 분야에서 높은 평가를 받고 있다. 한화비전은 AI 기술을 영상보안 이외의 분야로 확장해 글로벌 시장에서 입지를 더욱 공고히 한다는 계획이다.
두 회사의 협업은 최근 신설 지주회사 설립과 인적 분할을 추진 중인 한화그룹 테크·라이프 부문 간 시너지 창출에도 도움이 될 전망이다. 한화비전이 속한 테크 부문은 라이프 부문 현장에 필요한 위생·안전관리, 고객 패턴 분석 등에 AI 영상 분석 기술을 활용하는 방안을 추진하고 있다. 암바렐라와의 협업으로 한화비전의 기술 역량이 한층 고도화될 것으로 전망되는 만큼 향후 테크와 라이프 솔루션의 시너지 창출 및 신사업 개발 속도도 한층 빨라질 것으로 예상된다.
한화그룹의 지주회사 격인 ㈜한화는 오는 7월 방산·조선 및 금융 중심의 기존 지주회사와 테크·라이프 부문을 떼어낸 신설 지주회사 체제로 개편된다. 신설 지주회사 산하에는 한화비전을 비롯해 한화세미텍, 한화갤러리아, 한화호텔앤드리조트 등 김승연 회장의 3남 김 부사장이 이끌어온 회사들이 편입된다.
한화비전 관계자는 “양사의 협업은 AI를 비롯한 각종 기술 혁신으로 이어질 것”이라며 “앞으로도 다양한 글로벌 기업과의 협업을 통해 시장 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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