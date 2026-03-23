봄바람 롯데, 시범경기 통산 13번째 1위 확정
봄바람을 탄 프로야구 롯데 자이언츠가 시범경기 한 경기를 남겨두고 1위를 확정했다. 롯데가 시범경기 1위에 오른 건 통산 13번째다. 김태형 롯데 감독은 시범경기 호성적이 정규시즌까지 이어지길 기대했다.
롯데는 23일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 2026 KBO리그 시범경기에서 5대 2로 승리했다. 이로써 시범경기 8승1무2패를 달성한 롯데는 잔여 1경기 결과에 관계없이 단독 1위를 지키게 됐다.
롯데는 1983년부터 시작한 시범경기에서 가장 많이 1위를 차지한 팀이다. 양대 리그 체제로 치러진 시절까지 포함하면 총 13차례 시범경기 1위를 달성했다.
롯데는 LG 트윈스, KIA 타이거즈와 공동 1위를 이뤘던 2022년 이후 4년 만에 시범경기 순위표 최상단에 이름을 올렸다. 단독 1위로만 따지면 2011년 이후 15년 만이다.
매 시즌 봄마다 강한 면모를 보이는 롯데는 정규리그 중반 이후 성적이 떨어지는 현상을 되풀이하고 있다. 지난 시즌엔 전반기까지 3위로 마쳐 포스트시즌 진출 기대감을 키웠으나, 후반기 시작과 동시에 급내리막을 타며 최종 7위로 마무리했다. 가을야구는 정규리그 3위에 올랐던 2017년 마지막으로 경험했다.
롯데는 이번 시범경기에서 가장 높은 팀 타율(0.310)을 기록 중이다. ‘소총 부대’라는 이미지를 완전히 지워낸 건 아니지만 홈런포도 10개(공동 4위)를 생산했다. 팀 평균자책점(3.62)도 1위를 달리며 지난 시즌보다 마운드 안정화를 이룬 모습이다.
시범경기에서 좋았던 플레이가 정규리그로 무조건 이어진다는 보장은 없다. 다만 김 감독은 시범경기 1위 확정을 통해 얻은 자신감을 토대로 선수들이 정규리그에서 계속 활약을 이어가기를 바라고 있다.
롯데는 이날 선발 나균안이 5이닝 5피안타 4탈삼진 2실점을 기록하고 승리투수가 됐다. 이어 4명의 구원투수가 차례로 등판해 1이닝씩 무실점 릴레이를 펼치며 승리를 지켰다. 타선에선 장두성과 박승욱이 멀티 히트를 달성하며 제 역할을 했다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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