중동 사태 격화에 안전자산 금값 8%대 폭락
중동 전쟁의 불길이 거세지는 가운데 23일 국내 금 시세가 8% 가까이 곤두박질쳤다.
한국거래소에 따르면 이날 KRX금시장에서 국내 금 시세는 전 거래일 대비 7.87% 급락한 1g당 20만8530원에 거래를 마쳤다.
1g당 21만7130원으로 장을 시작한 금 시세는 하루 종일 등락을 반복하며 낙폭을 키웠고, 장 중 한때 1g당 20만8210원까지 미끄러지기도 했다. 이는 글로벌 원자재 시장에서 금·은 선물 마진콜(추가 증거금 요구) 쇼크가 발생해 국내 금 시세가 10.00%나 폭락했던 지난달 2일 이후 가장 큰 하락 폭이다.
중동 사태 발발 직전인 지난달 말 1g당 23만9570원 선이었던 금 시세는 전쟁 초기 25만2530원까지 치솟으며 안전자산 쏠림 현상을 보였다. 그러나 전쟁 양상이 장기화 국면으로 접어들자 돌연 하락세로 전환했다.
국제 금 시세와 선물 시장의 흐름도 마찬가지다. 한국거래소 집계에 따르면, 지난달 27일 온스당 5193.39달러를 기록했던 국제 금 시세는 이달 3일 5380.11달러로 정점을 찍었으나, 23일 현재는 온스당 4243.22달러로 전쟁 발발 전보다 무려 18.30%나 주저앉았다. 특히 23일 하루에만 444.82달러(9.49%)가 폭락하는 충격적인 장세를 연출했다.
선물 시장도 요동쳤다. 지난 20일 시카고파생상품거래소그룹(CME) 산하 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물은 전장보다 0.67% 하락한 4574.90달러로 마감했다. 이는 직전 주 마지막 거래일인 13일 종가(온스당 5061.70달러)와 비교하면 단 일주일 만에 선물 가격이 9.62%가량 빠진 수치다.
전문가들은 이러한 금값 하락의 주된 원인으로 ‘금리 인하 기대감 상실’을 지목하고 있다. 중동 전쟁 장기화로 국제 유가가 고공 행진을 이어가면서 미국 등 주요국의 인플레이션 압력이 다시 거세졌고, 이로 인해 지난해부터 금값을 견인해 온 글로벌 금리 인하 기조가 급격히 동력을 잃었다는 분석이다.
실제로 지난 20일에는 연방준비제도(Fed·연준) 내 대표적인 ‘비둘기파’(통화완화 선호)로 꼽히던 크리스토퍼 월러 이사마저 기존의 금리 인하 지지 입장을 철회하고 ‘금리 동결’로 태도를 바꾸며 시장에 큰 파장을 불러일으켰다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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