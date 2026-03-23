광주시 방위산업발전협의회 출범…“K-방산 대표도시로”
위원장에 김영문 문화경제부시장
산·학·연·관·군 협력 체계 가동 등
광주광역시는 23일 광주테크노파크에서 ‘광주광역시 방위산업발전협의회 출범식’을 열고 지역 미래 먹거리인 방위산업 육성을 위한 협력체계를 본격 가동했다.
방위산업발전협의회는 ‘광주광역시 방위산업 육성 및 지원에 관한 조례’에 따라 광주시의 방위산업을 육성하고 지원하기 위해 구성된 협의체다. 인공지능(AI) 등 지역 전략산업과 연계한 방위산업 육성정책을 심의·자문하는 컨트롤타워 역할을 맡는다.
협의회는 김영문 광주시 문화경제부시장을 위원장으로 당연직 3명과 방산업체, 방위사업청·군, 대학·출연연 전문가 등 위촉직 8명 등 총 11명으로 구성됐다.
협의회는 이날 첫 회의에서 ‘광주시 방위산업 육성계획(안)’을 심의·의결하고, 광주가 방산혁신의 거점으로 도약하기 위한 방산혁신클러스터사업 유치 전략을 집중적으로 점검했다.
또 지역 주력산업과 연계한 광주 방위산업의 체계적 육성 방안과 민·군 협력, 사업화 지원 등 중장기 발전 방향에 대해 의견을 나눴다. 방산혁신클러스터 공모사업 제안서에 대한 자문을 진행했다.
광주시는 기존 제조업 기반에 AI, 광산업, 모빌리티 등 지역 강점 산업을 접목해 국방반도체 중심의 첨단방산 생태계를 조성할 방침이다. 특히 AI 인프라와 광산업 기반을 국방 분야와 연계해 국방용 화합물반도체와 AI 반도체를 지역 특화 분야로 육성할 구상이다.
시는 앞으로 협의회를 통해 전문성과 대표성을 갖춘 협력 기반을 마련하고, 지역 방위산업 정책의 실행력을 높여 나갈 계획이다. 또 방위산업 육성 기반을 구체화하고, 방산혁신클러스터 공모 대응, 기업 지원체계 마련 등에 주력할 예정이다.
김영문 광주시 문화경제부시장은 “방위산업발전협의회는 광주가 K-방산의 대표도시로 도약하기 위한 실질적 협력 기반”이라며 “광주의 AI·광산업 역량을 바탕으로 국방반도체 중심의 첨단방산 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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