정희용 “민주당 ‘답정너’ 국정조사…李 공소취소 명분용”

정희용 “민주당 ‘답정너’ 국정조사…李 공소취소 명분용”
정희용 국민의힘 사무총장은 더불어민주당 주도로 통과된 ‘조작기소 의혹 국정조사’에 대해 “6·3 지방선거 코앞까지 자신들에게 유리한 여론을 조성하고, 이재명 대통령 공소취소를 위한 명분을 쌓겠다는 의도가 너무도 노골적”이라며 직격했다.
정 총장은 23일 페이스북에 “주말까지 이어진 국민의힘 필리버스터에도 민주당의 입법 폭주는 멈춤이 없다”며 이같이 밝혔다.
그는 “법이 가져올 폐해를 국민께 알리기 위한 필버를 민주당은 강제 종료시키고선, 20일 공소청 법안, 21일 중수청 법안, 22일 ‘검찰 조작기소 의혹 국정조사 계획서’를 일련의 수순처럼 강행 처리했다”며 재판소원, 법왜곡죄 등 악법으로 인한 혼란이 수습되기는커녕 부작용만 커지고 있는데도 또다시 국가 형사사법 체계의 근간을 뒤흔드는 법안까지 속도전으로 밀어붙인 것”이라고 꼬집었다.
정 총장은 “개혁이란 이름으로 포장된 공소청, 중수청 법안을 본회의에서 처리한 뒤 슬쩍 끼워 넣은 국정조사는 또 어떤가”라며 “조작기소로 답을 미리 정해둔 국정조사를 5월까지 이어가겠다고 한다”고 주장했다.
그는 “재판 중이거나 수사 중인 사건은 국정조사 대상이 될 수 없음에도 이를 모를 리 없는 민주당이 강행 처리한 것은 사실상 법을 대놓고 어긴 것”이라며 “특정인을 위한 사법 시스템의 무리한 개편은 결국 국민 전체의 피해로 돌아올 수밖에 없다. 민주당은 그 책임에서 결코 자유로울 수 없음을 명심해야 할 것”이라고 강조했다.
앞서 장동혁 국민의힘 대표도 국회에서 열린 최고위 회의에서 “정말로 조작기소가 있었다면 국정조사보다 재판을 빨리 재개해 무죄를 받는 것이 더 빠른 길”이라며 “대통령이 되자마자 검찰과 사법부를 흔들고 권력을 한 손에 쥐더니 이제는 자신을 위한 '공소취소'로 향하고 있다”고 비판했다.
장 대표는 “국정조사는 결국 기소와 재판이 정당했다는 사실만 드러낼 것”이라며 “이재명 대통령이 과거 말한 ‘대통령도 죄를 지었으면 감옥에 가야 한다’는 말을 그대로 돌려드린다”고 했다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
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