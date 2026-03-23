문동섭 민주당 인천시의원 예비후보 ‘출마 선언’
문동섭(58·사진) 더불어민주당 인천시당 교육연수위원회 부위원장이 인천 중구 제1선거구 인천시의원 선거의 예비후보로 등록한 데 이어 23일 출마를 공식 선언했다.
문 예비후보는 이날 출마 선언문을 통해 “중구 원도심은 인천의 역사와 정체성이 살아 있는 도시이지만 인구 감소와 도시 노후화로 많은 어려움을 겪고 있다”며 “원도심을 살리고 지역경제를 회복하기 위해 인천시의회에서 책임 있는 역할을 하겠다”고 밝혔다.
이어 “그동안 인천의 재정과 정책이 신도시 중심으로 추진되면서 원도심 주민들이 상대적 소외를 겪어 왔다”며 “원도심에 필요한 예산과 정책이 제대로 반영될 수 있도록 시의회에서 적극적으로 목소리를 내겠다”고 강조했다.
문 예비후보는 원도심 발전을 위한 정책 과제로 원도심 균형발전 예산 확대, 항만·화물차 통행 등 원도심 행정수요를 반영한 조정교부금 제도 개선, 도시재생 및 주거환경 개선, 생활 기반시설 보안 및 확충 등을 제시했다.
문 예비후보는 “새롭게 출범하는 제물포구가 인천 균형발전의 중심 도시로 성장할 수 있도록 조례개정 및 제정을 통해 기반을 마련하겠다”며 “동인천 상권 회복과 구도심권 생활환경 개선을 위한 인프라 확충 등을 통해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 강조했다.
그러면서 “시민과 가장 가까운 시의원이 돼 현장의 목소리를 시정에 반영하겠다”며 “제물포 원도심의 새로운 도약을 위해 시민들과 함께 힘을 모으겠다”고 덧붙였다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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