문동섭 민주당 인천시의원 예비후보 ‘출마 선언’

문동섭 예비후보. 후보 제공

문 예비후보는 이날 출마 선언문을 통해 “중구 원도심은 인천의 역사와 정체성이 살아 있는 도시이지만 인구 감소와 도시 노후화로 많은 어려움을 겪고 있다”며 “원도심을 살리고 지역경제를 회복하기 위해 인천시의회에서 책임 있는 역할을 하겠다”고 밝혔다.