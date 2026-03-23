김혜성, 시범경기 4할 타율 찍고도 트리플A로 간다
미국 메이저리그(MLB) 개막 로스터 진입을 노리던 김혜성(LA 다저스)이 마이너리그 트리플A에서 새 시즌을 시작한다. 다저스 코치진은 김혜성의 시범경기 4할 타율 활약에도 타격 메커니즘을 더욱 끌어올려야 한다고 판단했다.
다저스는 23일(한국시간) “김혜성을 구단 산하 트리플A 팀인 오클라호마시티 코메츠로 보낸다”고 발표했다. 지난해 미국 무대로 향한 김혜성은 2년 연속 마이너리그에서 시즌을 맞이하게 됐다. 김혜성과 주전 2루수 경쟁을 펼쳤던 알렉스 프릴랜드가 26인 개막 로스터에 포함될 전망이다.
김혜성은 9차례 시범경기에서 타율 0.407(27타수 11안타) 1홈런 6타점 5도루 등으로 활약했다. 반면 프릴랜드는 18경기 타율 0.116(43타수 5안타) 1홈런 7타점을 기록했다. 주요 기록을 기준으로 봤을 때 김혜성의 마이너행이 다소 의외라는 반응이 나오는 이유다.
데이브 로버츠 다저스 감독은 이날 현지 취재진에 “매일 마이너리그 경기에 나서는 실전 경험이 김혜성에게 도움이 될 것으로 판단했다. 진행 중인 스윙 교정 작업을 완벽하게 이어가기를 바란다”고 말했다. 이어 “단순히 성적만으로 평가하지 않았다. 프릴랜드가 보여준 타격의 질이 시범경기 때 크게 좋아졌다”고 덧붙였다.
김혜성은 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 출전으로 많은 시범경기를 소화하지 못한 터라 타격 표본이 적었다. 세부 지표가 코치진의 판단에 영향을 미쳤다는 분석도 있다. MLB닷컴은 “김혜성은 지난해 정규시즌 170타석에서 30.6%의 삼진율을 기록했다”며 “스프링 캠프 기간에도 삼진이 너무 많았다”고 전했다. 김혜성은 시범경기 27타수에서 삼진 8개, 볼넷 1개를 기록했다. 프릴랜드는 같은 기간 삼진 11개를 당했으나 볼넷 11개를 골라냈다.
김혜성의 마이너행으로 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 한국 선수 중에서 홀로 빅리그에 남아 새 시즌을 시작한다. 옆구리 부상을 당한 송성문(샌디에이고 파드리스)과 손가락을 다친 김하성(애틀랜타 브레이브스)은 부상자 명단에 오른 채 개막을 맞이한다.
박구인 기자 captain@kmib.co.kr
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