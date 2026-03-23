SNT홀딩스, 스맥 지분 전량 SNT모티브로 이전…사업 재편 가속
스맥·로보틱스 지분 이전…지배구조 재편
위아공작 인수 연계 실행 주체 SNT모티브로
로봇·자동화·정밀기계 통합 사업 구조 구축
SNT홀딩스가 스맥 지분 전량을 SNT모티브로 이전하며 그룹 내 사업 구조 재편에 나선다. 단순 지분 처분을 넘어 로봇·자동화·정밀기계 사업을 SNT모티브 중심으로 통합하려는 전략적 조치로 해석된다.
SNT홀딩스는 23일 공시를 통해 보유 중인 스맥 지분 931만3140주(13.65%) 전량을 SNT모티브에 이전하는 거래 계획을 밝혔다. 같은 날 이사회 결의를 통해 100% 자회사인 SNT로보틱스 지분 전부 역시 SNT모티브로 넘기기로 했다.
이번 거래는 ‘임원·주요주주 특정증권등 거래계획보고’에 따라 사전 공시된 것으로, 실제 거래는 다음 달 22일 시간외대량매매 방식으로 진행된다. 처분 단가는 지난 20일 종가 기준 5130원으로 산정됐으며, 최종 가격은 거래 당일 시세에 따라 확정된다.
SNT모티브는 별도 공시를 통해 스맥 및 SNT로보틱스 지분 취득 결정을 밝혔다. 이에 따라 그룹 내 로봇·자동화 관련 핵심 자산이 SNT모티브로 집중된다.
회사 측은 이번 거래를 “지분 매각이 아닌 전략적 역할 재배치”라고 설명했다. 모터·구동계·전자제어 기술을 기반으로 한 제조 역량을 보유한 SNT모티브를 중심으로 사업을 통합해 시너지를 극대화하겠다는 구상이다.
특히 스맥 인수 이후 추진 중인 위아공작기계 인수 거래와도 밀접하게 연결돼 있다. 자본력과 현금 창출력을 갖춘 SNT모티브가 인수 실행 주체로 나서면서 거래 완결 가능성을 높이겠다는 전략이다.
여기에 SNT로보틱스의 로봇 제어 기술과 스맥·위아공작기계의 정밀기계 기반이 결합할 경우, 로봇·자동화 사업 확장 기반이 강화될 것으로 기대된다.
노무 안정성 확보도 고려된 것으로 보인다. 스맥 내 노조 설립 가능성이 제기된 상황에서 노무 관리 경험이 풍부한 SNT모티브가 PMI 과정에서 조직 안정화에 이바지할 수 있다는 판단이다.
다만 최대 주주인 최평규 회장이 보유한 스맥 지분 519만7192주는 이번 거래 대상에서 제외된다.
SNT홀딩스는 이번 재편을 통해 SNT모티브를 중심으로 스맥, 위아공작기계, SNT로보틱스를 연결한 통합 구조를 구축하고 로봇·스마트 제조 사업 확대에 나설 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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