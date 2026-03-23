르노코리아 투자 본격화…부산, 미래차 생산거점 시동
내연기관 중심서 하이브리드·전기차 전환
필랑트 출시, 글로벌 생산기지 역할 확대
부품·R&D 연계 미래차 산업 클러스터 구축
르노코리아가 부산공장 전기 동력차 설비 증설에 나서며 부산이 미래차 생산 거점으로 전환하는 신호탄이 쏘아졌다. 내연기관 중심이던 지역 제조업 구조가 하이브리드와 전기차까지 아우르는 유연 생산 체계로 재편되면서 산업 활성화 기반이 마련됐다는 평가다.
부산시는 23일 시청 국제의전실에서 르노코리아와 전기 동력차 생산시설 투자협약을 체결하고 글로벌 모빌리티 허브 도약을 위한 협력에 나섰다고 밝혔다. 이날 협약은 단순 투자 유치를 넘어 신차 출시와 연계된 종합 협력 프로그램 형태로 진행됐다.
르노코리아는 부산공장에 전기 동력차 설비를 추가 구축해 내연기관과 하이브리드, 전기차를 모두 생산할 수 있는 유연 생산 체계를 확보할 계획이다. 이는 글로벌 완성차 시장의 전동화 흐름에 대응하는 동시에 부산 생산기지의 역할을 확대하는 조치로 해석된다.
특히 이번 협약은 르노그룹의 중장기 전략 ‘인터내셔널 게임플랜 2027’의 핵심 차종인 ‘필랑트(FILANTE)’ 출시와 맞물려 추진됐다. 필랑트는 출시 전부터 7000대 이상의 사전계약을 기록하며 시장 기대감을 입증한 모델로, 향후 해외 시장 확대의 중심축이 될 것으로 전망된다.
시는 르노코리아를 중심으로 미래 차 산업 생태계 고도화에도 속도를 낼 방침이다. 수출 주도형 기술 지원과 부품기업 협력 연구개발, 디지털트윈 기반 생산 혁신, 자이언트캐스팅 공용센터 조성 등을 단계적으로 추진해 완성차와 부품, 연구 기관을 잇는 산업 클러스터를 구축한다는 구상이다.
박형준 부산시장은 “르노코리아는 부산 제조업의 중추적인 앵커기업”이라며 “이번 투자를 계기로 미래 차 산업 전환의 중요한 전기가 마련됐다”고 밝혔다. 이어 “글로벌 미래 차 생산 거점으로서 위상을 공고히 하고 양질의 일자리 창출과 산업 경쟁력 강화에 힘쓰겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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