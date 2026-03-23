영원무역, 방글라데시 KEPZ서 전력 61% 태양광으로 충당
친환경 에너지 통해 안정적 생산 관리•비용절감 이중 효과
영원무역그룹이 방글라데시에 조성한 친환경 산업단지 KEPZ(한국수출가공공단)가 안정적인 전력 공급 모델로 주목받고 있다.
KEPZ는 43MWp 규모의 태양광 발전 설비를 갖추고 있으며, 2025년 기준 전체 전력 사용량의 약 61%를 태양광으로 충당하고 있다. 낮 시간대에는 남는 전력을 방글라데시 국가전력망에 판매해 효율성을 높이고 있다.
성래은 영원무역그룹 부회장은 “재생에너지 확대와 탄소 저감을 위해 태양광 설비 투자를 지속할 것”이라며 “친환경 투자를 통해 기업의 지속가능한 역할을 강화하겠다”고 밝혔다.
영원무역그룹은 2030년까지 방글라데시를 비롯해 베트남, 인도, 우즈베키스탄, 엘살바도르 등 글로벌 생산기지에 총 100MWp 규모의 태양광 설비를 구축할 계획이다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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