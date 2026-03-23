부산교육청, 유보통합 실행 돌입…50억원 투입
유치원·어린이집 격차 해소 시범사업
토요돌봄 확대·문화예술 프로그램 운영
무상교육비·보육료 지원 확대로 부담 완화
부산시교육청이 50억원 규모 예산을 투입해 유치원과 어린이집 간 교육·보육 격차 해소에 나선다. 정부의 ‘유보통합’ 정책이 부산에서 실행 단계로 들어갔다는 평가다.
부산시교육청은 23일 ‘2026년 유보통합 추진 기본계획’을 발표하고 시범사업과 돌봄 인프라 확충을 중심으로 본격 추진에 착수했다고 밝혔다.
이번 계획의 핵심은 유치원과 어린이집 간 교육·보육 체계를 통합해 영유아에게 더욱 균등한 서비스를 제공하는 데 있다. 이를 위해 교육청은 50억원 규모 특별교부금을 투입해 시범기관 운영과 거점형 돌봄기관 구축 등 실행 기반을 마련한다.
특히 토요 돌봄을 포함한 거점형 돌봄체계를 확대하고, 유치원과 어린이집이 함께 참여하는 문화예술 프로그램을 운영해 기관 간 격차를 줄일 계획이다. 여기에 어린이집 교원 역량 강화 지원과 정서·심리 상담 프로그램을 병행해 교육·보육의 질적 수준도 끌어올린다는 방침이다.
행정 체계 정비도 병행된다. 현재 지방에서는 교육청과 지자체로 나뉜 이원화 구조가 유지되고 있는 만큼 교육청은 부산시와 협력해 보육 업무 이관 모델을 마련하고 현장 모니터링과 컨설팅을 강화할 예정이다.
학부모 부담 완화를 위한 지원도 확대된다. 올해부터 사립유치원 무상교육비 월 19만원과 어린이집 보육료 추가 지원 월 6만원이 시행된다. 아울러 저녁·토요 돌봄 서비스도 함께 운영된다.
김석준 부산시교육감은 “유보통합은 모든 영유아에게 공정한 출발선을 보장하는 핵심 정책”이라며 “지역 실정에 맞는 실행체계를 구축해 안정적으로 추진하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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