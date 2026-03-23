영덕 풍력발전기서 화재…1명 사망 2명 연락두절
경북 영덕 풍력발전기에서 화재가 발생하면서 작업자 1명이 숨지고 2명이 연락이 두절됐다.
23일 경북소방본부에 따르면 이날 오후 1시 11분쯤 경북 영덕군 영덕읍 창포리 일대의 풍력발전기에서 불이 났다.
이날 화재로 현장에서 풍력발전기 점검 작업을 하던 공급업체 직원 3명 중 1명이 숨진 것으로 확인됐다. 나머지 2명은 연락이 되지 않고 있다.
불은 발전기의 프로펠러 부분에서 시작돼 인근 산으로 번지면서 산림 당국과 소방이 진화에 어려움을 겪고 있다.
소방당국과 산림청은 헬기 11대, 장비 50대, 인력 148명을 동원해 불을 끄고 있으며, 연락이 두절된 2명을 찾기 위해 수색을 하고 있다.
영덕풍력발전단지는 지난달 2일 발전기 1기 기둥이 부러지는 사고로 가동을 모두 중단하고 설비 점검을 진행 중이었다.
영덕=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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