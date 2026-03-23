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[속보]환율 1517.3원 마감…금융위기 후 17년 만 최고치

입력:2026-03-23 15:54
수정:2026-03-23 15:55
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23일 인천국제공항 제2여객터미널 출국장의 은행 환전소에 달러화 등 각국 통화 환율이 표시돼 있다. 연합뉴스

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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