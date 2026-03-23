‘스토킹 살인’ 김훈 보복살인 혐의 적용 송치
경기 남양주시에서 전자발찌를 찬 채로 스토킹하던 여성을 살해해 구속된 김훈(44)에 대해 경찰은 보복 목적으로 범행을 저지른 것으로 판단했다.
남양주북부경찰서는 23일 수사 결과 브리핑을 열고 김훈에게 특정범죄가중처벌법상 보복살인 혐의를 적용해 송치했다고 밝혔다. 보복살인은 최소 형량이 10년으로 형법상 살인보다 형량이 무겁다.
경찰은 주변인 진술과 기존 사건 기록, 수사 자료 등을 종합한 결과 피해자에 대한 보복 의도가 인정된다고 설명했다.
김훈이 처벌을 피하기 위해 피해자에게 고소 취하를 요구했으나 받아들여지지 않자 범행을 저질렀다는 판단이다.
김훈과 피해자는 과거 연인 관계였으며, 김훈은 지난해 가정폭력 사건으로 검찰에 송치된 뒤 법원의 임시 조치를 받은 상태였다.
이후 피해자 차량에서 위치추적기가 발견되는 등 추가 고소가 이어지며 관련 재판과 수사가 진행 중이었다. 경찰은 김훈이 피해자뿐 아니라 주변인을 회유하려 했던 정황도 확인했다고 밝혔다.
범행이 사전에 계획됐다는 정황도 다수 드러났다. 김훈은 범행 이틀 전부터 피해자의 직장과 주거지를 찾았고, 범행 당일에는 흉기와 케이블타이, 창문 파손 도구 등을 준비한 것으로 조사됐다.
휴대전화 포렌식에서는 ‘전자발찌 추적을 피하는 방법’을 검색한 기록도 확인됐다. 또한 야간 외출이 제한된 전자발찌 조건을 피하기 위해 낮 시간대를 선택한 것으로 파악됐다.
경찰 조사에서 김훈은 “관계 회복을 위해 찾아갔다”며 범행 의도를 부인하고, 약물을 복용해 기억이 나지 않는다고 주장하고 있는 것으로 알려졌다.
그러나 경찰은 범행 직후 차량을 안정적으로 운전해 도주한 점과 CCTV에 나타난 이동 경로 등을 근거로 실제 기억상실보다는 진술 회피 가능성이 크다고 보고 있다.
검거 당시 차량에서는 빈 소주병과 약통이 발견됐으나, 정상적인 운전 상태를 고려할 때 심각한 인지 저하 상태는 아니었던 것으로 판단됐다.
경찰은 현재 김훈이 복용한 약물의 성분과 사건 전후 행적 등에 대해 보강 수사를 진행 중이다.
김훈은 지난 14일 오전 남양주시 오남읍의 한 도로에서 과거 교제하던 20대 여성 A씨의 차량을 가로막고 유리창을 파손한 뒤 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.
범행 직후 전자발찌를 끊고 렌터카를 이용해 도주했으며, 약 1시간 만에 양평군에서 검거됐다. 검거 당시 김훈은 불상의 약물을 복용해 체포 직후부터 병원에서 치료받았으며, 지난 17일 상태가 호전돼 구속됐다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사