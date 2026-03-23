‘스토킹 살인’ 김훈 보복살인 혐의 적용 송치

경기북부경찰청 제공

남양주북부경찰서는 23일 수사 결과 브리핑을 열고 김훈에게 특정범죄가중처벌법상 보복살인 혐의를 적용해 송치했다고 밝혔다. 보복살인은 최소 형량이 10년으로 형법상 살인보다 형량이 무겁다.