유니폼에 ‘부산’ 달고 뛴다…유소년 농구팀 도시브랜드 홍보
전국 대회 출전, 코트서 부산 알린다
지역 기업·병원 협력 브랜드 프로젝트
KT 주니어 출신 팀부산 성장 눈길
부산 유소년 농구 코트가 도시 홍보의 무대로 확장되고 있다. 어린 선수들이 뛰는 경기장이 단순한 스포츠 공간을 넘어 ‘부산’을 알리는 플랫폼으로 기능하고 있다.
부산 대표 유소년 농구팀 ‘팀부산 스포츠’는 최근 부산 기반 프랜차이즈 기업 오엑스에프지(OXFG), 빌리브세웅병원(Believe SeWoong)과 협력해 ‘메이드 인 부산’ 프로젝트를 추진한다고 23일 밝혔다.
이번 협력의 핵심은 유니폼을 통한 부산 홍보다. 팀부산은 전국 대회 출전 시 유니폼 가슴에는 ‘BUSAN’, 배에는 ‘OXFG’, 등에는 ‘Believe SeWoong’을 새기고 경기에 나선다. 선수들이 뛰는 코트가 곧 부산을 알리는 공간으로 이어진다.
팀부산 스포츠는 프로농구 케이티(KT) 소닉붐이 부산을 연고로 하던 시절 ‘KT 주니어’로 출발해 2024년 현재의 팀명으로 재정비된 유소년 농구팀이다. 이후 전국 무대에서 성과를 내며 존재감을 키워왔다. 대한민국체육회장기와 에이와이비씨(AYBC·아시아 유소년 농구 챌린지) 코리아 투어 3대3 파이널 우승을 비롯해 윤덕주배, 하모니리그 준우승, 케이비엘(KBL) 유스대회 3위 등 성적을 거두며 ‘부산’을 달고 뛰는 유소년 홍보대사 역할을 해왔다. 올해 부산시장기 농구대회에서도 첫 출전과 동시에 우승을 차지했다.
파트너로 참여한 오엑스에프지는 오엑스피시(OXPC), 오엑스코인(OXCOIN), 믹스토랑(MIX TOANG) 등을 운영하는 부산 연고 프랜차이즈 그룹이다. ‘맛있는 PC방’, ‘MZ세대 놀이공간’ 등 새로운 콘셉트를 앞세워 청소년들이 즐길 수 있는 문화 공간을 만들어 온 기업으로, 온라인과 오프라인을 아우르는 콘텐츠 기반 사업을 확장하고 있다.
양측이 주목한 공통점은 ‘청소년’이다. 농구라는 활동형 스포츠와 e-스포츠·문화 공간이 결합하면 단순 취미를 넘어 선수 육성과 건강한 놀이 문화로 이어질 수 있다는 판단에서다.
여기에 의료 지원도 더해졌다. 빌리브세웅병원은 스포츠 재활과 부상 관리 프로그램을 통해 선수들의 건강을 체계적으로 지원할 계획이다. 훈련과 경기, 회복까지 이어지는 선수 관리 체계도 함께 구축된다.
이번 협력은 지역 기업과 스포츠가 결합해 도시 브랜드를 확장하는 사례라는 점에서도 의미가 있다. 기존 기업 후원이 개별 팀 지원에 머물렀다면, 이번에는 ‘부산’이라는 이름을 전면에 내세워 전국 무대에서 도시를 알리는 구조로 발전했다는 점에서 차별화된다.
팀부산 스포츠 관계자는 “부산에서 시작한 기업과 함께 부산을 알리는 프로젝트를 시작하게 됐다”며 “전국 대회에서 좋은 성적과 함께 부산의 이름을 알리는 데 기여하겠다”고 밝혔다.
팀부산은 오는 5월부터 전국 대회에 본격 출전해 ‘메이드 인 부산’ 프로젝트를 이어갈 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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