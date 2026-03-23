이재명 대통령의 ‘조폭 연루설’ 관련 추후보도
국민일보는 2025년 1월 24일자 기사 등에서 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대선 후보)의 ‘조폭 연루설’을 제기해 허위사실 공표 혐의로 재판에 넘겨진 장영하 변호사가 1심에서 무죄를 받았다고 보도한 바 있습니다.
당시 경기도 성남지역 기반 폭력조직 ‘국제마피아파’ 행동대원 박철민씨의 법률대리인이었던 장 변호사는 2021년 10월 기자회견을 열고 박씨의 말을 근거로 이 대통령이 성남시장 재직 중 국제마피아파 측에 사업 특혜를 주는 대가로 20억여원을 받았다고 주장한 바 있습니다.
이후 대법원은 2026년 3월 12일 공직선거법 위반 혐의로 장 변호사의 유죄를 확정했으며, 이에 따라 당시 제기된 조직 폭력배 연루설 및 금품 수수 의혹은 사실이 아닌 것으로 법적으로 확인됐습니다.
앞서 청와대는 지난 19일 20대 대선 후보 당시 제기된 ‘조폭 연루설’을 보도한 언론사에 추후 보도 청구권을 행사한다고 밝혔습니다.
국민일보는 23일 이같은 사실을 추후 보도합니다.
최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
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