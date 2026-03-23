컴투스, 2026 KBO 리그 공식 스폰서 합류

컴투스 제공

컴투스 홍지웅 제작총괄은 “오랫동안 쌓아온 신뢰를 바탕으로 KBO 리그 전체를 후원하게 되어 뜻깊다”며, “온·오프라인을 아우르는 다양한 협업을 통해 야구팬들에게 더 큰 즐거움을 선사하고 대한민국 야구 발전에 기여하겠다”고 전했다.