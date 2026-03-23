컴투스, 2026 KBO 리그 공식 스폰서 합류
컴투스가 ‘2026 KBO 리그’의 공식 스폰서로 합류한다고 23일 밝혔다. 그동안 올스타전과 포스트시즌 등 주요 이벤트의 스폰서로만 참여했던 컴투스가 KBO 리그 전체 공식 스폰서로 참여하는 것은 이번이 처음이다.
컴투스는 이번 스폰서십을 계기로 정규 시즌은 물론이고 KBO에서 주관하는 연간 대회에 다각도로 협업을 펼칠 예정이다. 아울러 퓨처스리그 중계 중간광고 및 챔피언결정전 후원을 통해 한국 야구 유망주들의 활약을 응원하고, 아마추어 야구 저변 활성화에도 기여하겠다고 밝혔다.
컴투스는 KBO와의 파트너십을 기반으로 게임과 현실 야구를 잇는 팬 경험을 선사하겠다면서 ‘컴투스프로야구2026’ ‘컴투스프로야구V26’ 등 자사 모바일 야구 게임 시리즈와 연계한 이벤트를 진행하겠다고 밝혔다.
컴투스 홍지웅 제작총괄은 “오랫동안 쌓아온 신뢰를 바탕으로 KBO 리그 전체를 후원하게 되어 뜻깊다”며, “온·오프라인을 아우르는 다양한 협업을 통해 야구팬들에게 더 큰 즐거움을 선사하고 대한민국 야구 발전에 기여하겠다”고 전했다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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