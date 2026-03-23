[속보]영덕풍력발전기 화재현장서 1명 사망, 2명 연락 두절
경북 영덕군 영덕읍 창포리의 풍력발전단지 내 풍력발전기 19호기 날개 부분에서 불이 나 작업자 1명이 숨지고 2명이 연락이 두절됐다.
23일 경북소방본부·영덕군 등에 따르면 이날 오후 1시 11분쯤 풍력발전기에서 불이 났다.
화재 당시 풍력발전기 내부엔 풍력발전기 공급업체 직원 3명이 점검 및 부품 해체 작업을 진행하고 있었던 것으로 알려졌다.
이중 1명이 숨진 채 발견됐고 2명은 연락두절돼 수색 중이다.
소방과 경찰, 산림당국 등은 풍력발전기 날개 잔해 등의 낙하로 인한 피해를 방지하고 화재가 인접한 산으로 붙어 확대되는 것을 막기 위해 헬기 11대와 장비 50대, 인력 148명을 투입해 진화 및 도로 통제 작업을 벌이고 있다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
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