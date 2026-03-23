시사 전체기사

[속보]영덕풍력발전기 화재현장서 1명 사망, 2명 연락 두절

입력:2026-03-23 15:11
수정:2026-03-23 15:32
공유하기
글자 크기 조정
영덕군 영덕읍 창포리 일대 풍력발전기 화재 현장. 경북소방본부 제공

경북 영덕군 영덕읍 창포리의 풍력발전단지 내 풍력발전기 19호기 날개 부분에서 불이 나 작업자 1명이 숨지고 2명이 연락이 두절됐다.

23일 경북소방본부·영덕군 등에 따르면 이날 오후 1시 11분쯤 풍력발전기에서 불이 났다.

화재 당시 풍력발전기 내부엔 풍력발전기 공급업체 직원 3명이 점검 및 부품 해체 작업을 진행하고 있었던 것으로 알려졌다.

이중 1명이 숨진 채 발견됐고 2명은 연락두절돼 수색 중이다.

소방과 경찰, 산림당국 등은 풍력발전기 날개 잔해 등의 낙하로 인한 피해를 방지하고 화재가 인접한 산으로 붙어 확대되는 것을 막기 위해 헬기 11대와 장비 50대, 인력 148명을 투입해 진화 및 도로 통제 작업을 벌이고 있다.

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
BTS 새 앨범 티저, 인종차별 논란… “흑인 대학을 백인화”
BTS 온다고 왕창 발주했더니…편의점 ‘재고 수백개’ 땡처리
“못 나갈 것 같아… 부모님께 사랑한다 전해줘” 마지막 통화
“노짱님, 죄송했고 감사했습니다”…盧 묘역서 눈물 쏟은 정청래
코스피 5500선 붕괴, 환율 1500원 돌파…시장 ‘패닉’
“히틀러 벙커처럼 죽을 것” VS “망상에서 나온 협박”
흰 우유 점점 안 마신다… 값싼 수입 멸균우유에 타격도
유통기한 이게 맞아요?… 수상한 천원빵, 전수 조사중
국민일보 신문구독