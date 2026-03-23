메이플스토리, BTS 진과 두 번째 컬래버
넥슨이 23일 ‘메이플스토리’에 방탄소년단 진과의 협업 이벤트를 적용했다.
이날 게임에 적용된 협업 이벤트 ‘출근용사 김석진 리턴즈’는 2022년 진행한 ‘출근용사 김석진’에 이어 두 번째로 선보이는 양측의 협업이다. 진이 직접 ‘메이플스토리’의 서비스 23주년을 기념하는 게임 이벤트와 아이템 등을 기획했다.
이번 협업을 맞아 넥슨은 5월13일까지 ‘진의 신비한 정원’ 이벤트를 진행한다. NPC 진이 발견한 특별 모종을 성장시키는 이벤트로, 캐릭터의 레벨이 상승하는 ‘진 하이퍼 성장의 비약’ ‘진 익스트림 성장의 비약’과 ‘상급 EXP 교환권’ 등의 보상이 따른다.
넥슨은 이번 컬래버를 기념해 6월17일까지 다양한 컬래버 상품을 선보인다. 진의 필체를 이용한 ‘진 친필 대미지 스킨’을 포함해 능력치 제공 신규 코디 아이템 세트 ‘아스트랄 세레나데 패키지’, 캐릭터의 성장을 돕는 아이템 ‘진 부스터 패키지’를 공개한다.
윤민섭 기자 flame@kmib.co.kr
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