강화군, ‘장애인 성폭행·학대 의혹’ 색동원 시설폐쇄
인천 강화군은 23일 장애인복지법 위반에 따라 색동원의 시설폐쇄 행정처분을 내렸다고 밝혔다.
다만 군은 모든 이용자가 안전하게 다른 시설로 이동하거나 자립할 때까지 보건복지부 및 인천시와 긴밀히 협의해 폐쇄 유예기간을 설정하는 등 돌봄 공백이 발생하지 않도록 조치할 방침이다. 다른 지역에서도 짧게는 4개월에서 길게는 수년에 걸쳐 폐쇄유예기간을 설정한 사례가 있다.
또 군은 이용자 보호를 위해 폐쇄 유예기간에 맞춰 지속적으로 모니터링을 진행한다. 앞으로는 인천시에서 주관하는 이용자 욕구조사 및 전원 가능 시설 확인 등의 결과를 토대로 다음 달 설명회를 열고 5월부터 순차적으로 전원 및 자립을 추진한다.
앞서 군은 색동원 관련 경찰 수사 결과 등을 토대로 장애인복지법상 성폭력과 학대 범죄가 발생했다고 보고 시설폐쇄를 결정했다. 이후 시설폐쇄 행정처분 사전통지 및 청문을 거쳐 이날 시설폐쇄 행정처분을 내렸다.
박용철 강화군수는 “강화군은 오늘 국민들께 약속드린 대로 색동원에 대해 장애인복지법 위반 사유로 시설폐쇄 명령을 내렸다”며 “시설폐쇄 이후에도 모든 분이 안전한 보금자리로 옮겨가실 때까지 인천시, 보건복지부와 긴밀히 협력하여 돌봄 공백이 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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