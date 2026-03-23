강화군, ‘장애인 성폭행·학대 의혹’ 색동원 시설폐쇄

중증장애인 거주시설인 색동원. 연합뉴스

다만 군은 모든 이용자가 안전하게 다른 시설로 이동하거나 자립할 때까지 보건복지부 및 인천시와 긴밀히 협의해 폐쇄 유예기간을 설정하는 등 돌봄 공백이 발생하지 않도록 조치할 방침이다. 다른