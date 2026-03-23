‘행정통합’ 광주·전남 복지·보건 통합체계 구축 추진
지역별 다른 수혜기준 등 정비
사전 준비로 현장 혼선 최소화
광주시와 전남도가 오는 7월 전남광주특별시 출범을 앞두고 복지·보건 통합체계 구축을 추진한다.
광주시와 전남도는 23일 시청 소회의실에서 ‘복지·보건 분야 간담회’를 개최하고, 정책 연계와 실질적인 협력 기반 구축을 위한 첫 실무 협의를 진행했다. 간담회는 행정 통합에 따른 제도적 차이를 면밀히 점검하고, 현장의 혼선을 최소화하기 위해 마련됐다.
이날 간담회에서 양 시·도 관계자들은 복지·보건·의료 분야의 주요 핵심사업 추진 현황을 공유하고, 각기 다른 지원 기준과 서비스 전달체계를 비교 분석했다.
양 시·도는 통합돌봄 체계 구축과 공공보건의료 네트워크 강화, 감염병 공동 대응, 취약계층 지원체계 연계 등 동반상승효과를 낼 수 있는 사업을 중점 논의했다.
또 행정구역 통합 때 발생할 수 있는 제도 운영 방식의 차이도 사전에 조정해 주민들이 체감하는 서비스의 연속성을 확보하기로 했다.
광주시와 전남도는 단순한 행정 통합을 넘어 ‘거주지역에 상관없이 수준 높은 복지·보건 서비스를 누리는 균형체계 구축’을 목표로 삼고 있다. 이를 위해 지역별로 상이한 수혜 기준과 행정 절차를 단계적으로 정비하고, 통합돌봄과 공공의료를 중심으로 한 ‘광주·전남형 협력 모델’을 완성한다는 계획이다.
이날 간담회를 시작으로 복지·보건·의료 분야별 실무협의도 정례화화된다. 이를 통해 시·도는 행정공백을 사전에 차단하고, 통합 과정에서 발생할 수 있는 현장의 목소리를 정책에 즉각 반영할 예정이다.
박정환 광주시 복지건강국장은 “복지·보건·의료 분야는 주민 생활과 직결되는 핵심 영역”이라며 “양 시·도의 강점을 결합해 시민과 도민이 일상에서 체감할 수 있는 통합 돌봄·의료 서비스를 구현해 나가겠다”고 밝혔다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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