‘1901 라이브로드’·‘2026 제물포웨이브 마켓’ 28일 개막

1901 라이브로드 포스터. 인천관광공사 제공

이번 행사는 개항장의 역사적 가치와 지역 고유의 로컬 콘텐츠를 결합한 대표 문화축제다. 인천의 다양한 로컬브랜드와 문화·관광 콘텐츠를 한자리에서 경험할 수 있도록 기획됐다.

또 자유공원, 제물포구락부, 인천시민애집 등 개항장 곳곳에서는 지역 신진 아티스트, 국내 유명 재즈아티스트 등의 버스킹 공연이 펼쳐져 도시 전역을 풍성한 선율로 채운다.

본 행사에 앞서 27일에는 버텀라인, 인천맥주호랑이, CCR 등 지역 라이브 클럽 5곳과 연계한 ‘클럽데이’가 열린다. 이를 통해 방문객들은 인천 원도심의 라이브 음악 생태계를 직접 경험하고 지역 음악 문화의 정취를 느낄 수 있다.

이와 함께 인천 대표 로컬 주류 브랜드인 인천맥주, 인천탁주(소성주)와 협업한 팝업행사가 상상플랫폼에서 진행된다. 방문객들은 한정판 캔맥주와 막걸리 빚기 체험 등 지역 특색이 담긴 라이프스타일 콘텐츠를 오감으로 즐길 수 있다.

행사장에는 ‘인천 누들로드’ 특별 전시·체험존도 운영된다. 인천을 대표하는 음식문화인 면(麵)을 주제로 전시, 체험, 이벤트, 판매를 결합한 프로그램을 통해 방문객들이 인천 고유의 식문화를 입체적으로 경험할 수 있도록 구성됐다.

유지상

은 “이번 행사는 개항장의 역사와 현대적 콘텐츠를 결합한 인천형 복합 문화관광 모델”이라며 “상상플랫폼을 중심으로 원도심 문화 자산과 로컬 브랜드를 연계해 지속가능한 관광 콘텐츠를 확산하고 지역경제 활성화에 기여하겠다”고 말했다.